Президент Танзании прибыла в Россию с государственным визитом

Президент Танзании Самия Сулуху Хасан прилетела в Россию. Ее самолет приземлился в московском аэропорту Внуково вечером 2 июня.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее анонсировал переговоры Владимира Путина и Самии Сулуху Хасан. По его словам, главы государств затронут региональные и международные вопросы, а также обсудят подготовку к третьему саммиту Россия-Африка, который пройдет в Москве в октябре.

5 июня Самия Сулуху Хасан также примет участие в Петербургском международном экономическом форуме, где выступит на пленарном заседании.