Путин встретился в Кремле с президентом Танзании

Президент России Владимир Путин и его танзанийская коллега Самия Сулуху Хасан начали переговоры в Кремле. Президент Танзании прилетела в Москву вечером 2 июня с государственным визитом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Президент России Владимир Путин (крайний справа) и президент Танзании Самия Сулуху Хасан (вторая справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Президент России Владимир Путин (крайний справа) и президент Танзании Самия Сулуху Хасан (вторая справа)

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Вы все время уделяли внимание развитию наших двусторонних связей. Они всегда развивались на хорошем уровне, интенсивно»,— сказал Владимир Путин. В 2025 году товарооборот России и Танзании вырос на 20-25%, отметил российский президент. Он назвал это хорошим показателем. «На международной арене мы сотрудничаем достаточно плотно, слышим друг друга и поддерживаем друг друга»,— добавил господин Путин.

Самия Сулуху Хасан поблагодарила Владимира Путина за приглашение в Россию и назвала свой визит историческим. Это ее первая зарубежная поездка с момента победы на выборах президента Танзании в октябре 2025 года. Главы государств обсудили на встрече третий саммит Россия-Африка, который пройдет в Москве в октябре. Владимир Путин выразил надежду, что Танзания будет на нем представлена на высоком уровне.

Визит Самии Сулуху Хасан в Россию продлится до 5 июня. Она планирует выступить на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума и поучаствовать в мероприятиях российско-танзанийского бизнес-диалога во время ПМЭФ.