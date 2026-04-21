Курская структура «Содружества» сработала в 2025-м с прибылью в 3 млрд рублей

Компания с крупнейшим оборотом в Курской области — ООО «Курскагротерминал» (структура калининградской ГК «Содружество», владеющая маслозаводом в регионе) — сработала в 2025 году с чистой прибылью в 2,8 млрд руб. Годом ранее у фирмы фиксировался убыток в 318 млн руб. Выручка предприятия выросла на 28% — с 73 млрд до 94 млрд руб. Это следует из бухгалтерской отчетности общества, с которой ознакомился «Ъ-Черноземье».

Себестоимость продаж компании увеличилась на 40% — с 60,4 млрд до 84,7 млрд руб. Прибыль от продаж, напротив, сократилась на 55% — с 4 млрд до 1,8 млрд руб. Прибыль предприятия до налогообложения составила 2,7 млрд руб., в то время как годом ранее фиксировался убыток в 352 млн руб.

Активы предприятия выросли на 15% — с 68,5 млрд до 78,8 млрд руб. При этом внеоборотные активы увеличились на 16% — с 40,8 млрд до 47 млрд руб., а оборотные — на 13%, с 27 млрд до 31 млрд руб.

Дебиторская задолженность компании выросла на 64% — с 13 млрд до 22 млрд руб., а кредиторская — на 39%, с 11 млрд до 15 млрд руб.

По данным Rusprofile, ООО «Курскагротерминал» зарегистрировано в Касторенском районе Курской области в 2019 году. Основной вид деятельности — производство нерафинированного соевого масла и его фракций. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Учредителем компании является калининградская «Международная компания ООО "Содружество Рус"», чьи владельцы скрыты по закону. До 2021 года учредителем «Содружество Рус» было люксембургское ООО «Содружество груп С.А.». Управляет «Курскагротерминалом» ООО УК «Содружество».

В начале 2025 года «Ъ-Черноземье» сообщал, что «Курскагротерминал» запускает в Курской области третью очередь маслозавода за 18 млрд руб. Мощность нового предприятия составит 3 тыс. т в сутки. Комплекс будет перерабатывать 9 тыс. т масличного сырья в сутки.

Егор Якимов