В курском АПК реализуются четыре инвестпроекта на 16,4 млрд рублей
Инвестпроекты общей стоимостью 16,4 млрд руб. перечислила на заседании регионального правительства министр сельского хозяйства Курской области Наталья Гончарова.
Калининградская группа компаний «Содружество» строит два цеха — по обезжириванию лецитина и ферментации шрота — общей стоимостью 9,7 млрд руб.
Местное ООО «Агросемена» Бориса Штоколова возводит в Рыльском районе селекционно-семеноводческий центр по производству семян и родительских форм гибридов подсолнечника и кукурузы. Завершение первого этапа планируется в июле 2025 года. Сумма инвестиций составит более 3,3 млрд руб.
Мясоперерабатывающий комплекс по убою свиней мощностью 466 тыс. голов в год, который строит суджанское АО «Надежда», предполагает вложение 2,5 млрд руб.
Местное ООО «Сырная долина» Беллы Багаевой модернизирует свое производство в селе Отрешково Курского района, чтобы увеличить объем переработки сырья до 600 т молока в сутки. Стоимость инвестпроекта составляет 890 млн руб.
В декабре ГК «Содружество» запустила третью очередь комплекса по переработке масличных культур в Касторенском районе Курской области. Мощность нового предприятия составила 3 тыс. т в сутки. При этом весь комплекс теперь перерабатывает 9 тыс. т масличного сырья в сутки.
О крупнейших инвестпроектах макрорегиона — в публикации «Ъ-Черноземье».