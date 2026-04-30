МИД: Россия полностью выполняет обязательства по ДНЯО

Россия выполняет обязательства, предусмотренных Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), сообщил посол по особым поручениям МИД Андрей Белоусов.

«Российская Федерация привержена букве и духу договора, полностью выполняет предусмотренные им обязательства, выступает за его дальнейшее укрепление»,— сказал господин Белоусов на обзорной конференции по ДНЯО в Нью-Йорке (цитата по ТАСС).

Работа обзорной конференции стартовала 27 апреля и продлится до 22 мая. Договор о нераспространении, действующий с 1970 года, закрепляет статус ядерных держав за пятью государствами: Россией, США, Великобританией, Францией и Китаем. Согласно документу, остальные страны-участницы обязуются не заниматься разработкой собственного атомного арсенала.