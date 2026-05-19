Одно сдерживание на двоих

В России начались трехдневные учения по подготовке и применению ядерных сил в условиях «угрозы агрессии». К маневрам привлечены все компоненты стратегической ядерной триады — ракетные войска стратегического назначения (РВСН), подводные ракетоносцы и дальняя авиация, а также силы Белоруссии, на территории которой будут отрабатываться вопросы совместной подготовки и применения размещенного там ядерного оружия. Эти учения заметно отличаются от прошлогодних более широким вовлечением морского компонента и совместной отработкой вопросов применения ядерного оружия, отмечает эксперт.

Российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025» на полигоне Хмелевка

Фото: Александр Подгорчук, Коммерсантъ Российско-белорусские стратегические военные учения «Запад-2025» на полигоне Хмелевка

Как сообщило Минобороны РФ, в учениях участвуют РВСН, Северный и Тихоокеанский флоты, командование дальней авиации и часть сил Ленинградского и Центрального военных округов. Запланированы мероприятия по приведению соединений ядерных сил в готовность к выполнению задач и пуски баллистических и крылатых ракет по полигонам на территории РФ, включая Куру на Камчатке и Чижу в Архангельской области.

К маневрам привлечены более 64 тыс. военнослужащих и свыше 7,8 тыс. единиц вооружения и техники, включая более 200 ракетных пусковых установок, 86 кораблей и подводных лодок, более 140 летательных аппаратов.

Отдельно Минобороны упомянуло совместную с Белоруссией отработку вопросов применения ядерного оружия, размещенного на территории республики.

В Белоруссии, как сообщал “Ъ”, с 18 мая проходят отдельные тренировки подразделений боевого применения ядерного оружия и ядерного обеспечения. Военные, в частности, отрабатывают скрытное перемещение боеприпасов и их подготовку к применению из незапланированных районов, то есть действия в условиях рассредоточения и вне постоянной инфраструктуры (см. “Ъ” от 19 мая).

До размещения российского ядерного оружия в Белоруссии в 2023 году ядерный компонент совместных учений Москвы и Минска в основном ограничивался штабными сценариями в рамках маневров серии «Запад». Позже акцент постепенно сместился на практическую подготовку подразделений ядерного обеспечения. Уже в 2024 году стороны впервые отработали совместные действия таких подразделений, а в ходе «Запада-2025» ядерная тематика была встроена в общий сценарий союзных маневров.

Минобороны РФ подчеркивает, что учения носят плановый характер и направлены на проверку готовности органов управления и сил сдерживания. По составу участников и характеру привлеченных сил маневры-2026 заметно превосходят традиционные учения такого рода за счет привлечения большого количества обеспечивающих сил, частей общего назначения и крупной морской группировки. Особенно выделяется морская составляющая учений: 73 надводных корабля и 13 подводных лодок, восемь из которых — стратегические ракетоносцы.

Участие сразу восьми таких подлодок выглядит необычно крупным для подобных мероприятий, считает научный сотрудник Центра изучения стратегического планирования ИМЭМО РАН Илья Крамник. По его словам, обычно в учениях задействуется меньшее число таких носителей, особенно в морской фазе. Эксперт также обращает внимание, что нынешние учения заметно отличаются от предыдущих подобных тренировок более активным и публичным задействованием стратегических сил сдерживания.

Вместе с тем он призывает не рассматривать нынешний формат как окончательно сложившуюся систему российско-белорусского взаимодействия: по мнению господина Крамника, пока речь скорее идет о «политической демонстрации» на фоне роста напряженности между Россией и европейскими странами НАТО.

Когда в мае—июне 2024 года российские и белорусские вооруженные силы проводили первые совместные учения по отработке подготовки к боевому применению ядерного оружия, в Москве открыто заявили, что поводом для маневров стали действия и слова первых лиц стран—членов НАТО. Отдельно тогда в Москве выделили заявления президента Франции Эмманюэля Макрона и других европейских политиков, допустивших ввод западных войск на Украину.

В этом году о каких-то конкретных поводах для демонстрации военной мощи не упоминалось. Но учения проходят на фоне заметного роста напряженности в отношениях России с членами НАТО, прежде всего европейскими.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, европейцы «фактически участвуют в войне на стороне киевского режима и скорее являются апологетами идеи нанесения сокрушительного удара, поражения» России.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС 19 мая не исключил прямого столкновения России и НАТО. Отметив «эскалационный нарратив европейских столиц о "надвигающейся угрозе войны высокой интенсивности" с Россией», он предупредил: «В результате подобной возгонки напряженности, включая откровенно провокационные действия в ядерной сфере, возрастают стратегические риски и опасность лобовой сшибки НАТО с нашей страной со всеми вытекающими потенциально катастрофическими последствиями».

Комментируя намерения Финляндии разрешить ввоз ядерного оружия, а также планы Франции и Польши провести учения над Балтикой с отработкой ядерных ударов по целям в России, дипломат напомнил, что «РФ прямо и недвусмысленно заявила о своем крайне негативном отношении к таким приготовлениям».

Ранее власти РФ также предупредили страны Балтии и Финляндию о последствиях в случае, если те не прекратят пропускать через свое воздушное пространство летящие в Россию украинские дроны, и дали понять, что оставляют за собой право наносить удары по локациям в Европе, где производятся беспилотники для ВСУ.

Предупреждение возымело ограниченный эффект (власти этих стран заявили, что не предоставляют Украине воздушное пространство, и пообещали сбивать залетающие к ним дроны), но горячие головы не остудило: 18 мая глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал «показать русским, что мы можем проникнуть в небольшое укрепление, которое они построили в Калининграде». «У НАТО есть необходимые средства для уничтожения российских баз в эксклаве»,— заявил министр. Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал это «русофобским лаем», а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова — «суицидальной паранойей» (цитаты по «РИА Новости»).

На проведение Россией и Белоруссией масштабных учений, включающих подготовку к применению ядерного оружия, в Европе пока не отреагировали.

Елена Черненко, Дмитрий Сотак