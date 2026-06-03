Обвинение Александра Дегтева по делу «Башспирта» могут оценить в Генпрокуратуре

АНО «Бизнес против коррупции» рассмотрит обращение по поводу уголовного преследования уфимского бизнесмена Александра Дегтева. Об этом говорится в ответе заместителя председателя «Деловой России» Нонны Каграманян адвокату Аскару Мингазетдинову.

Госпожа Каграманян сообщила, что «Бизнес против коррупции» изучит обращение и, возможно, внесет его на рассмотрение межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей при Генпрокуратуре.

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Дегтев обвиняется в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег АО «Башспирт» (принадлежит республике). По версии следствия, будучи владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», он по завышенной цене сдавал в аренду госкомпании помещения в здании на улице Пушкина в Уфе без торгов. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан. Ущерб, по мнению следствия, оценивается в 257 млн руб. (включая стоимость ремонта здания).

Александр Дегтев вину не признает. Адвокаты предпринимателя настаивают, что предприниматель не может нести ответственность за действия руководства «Башспирта», а арбитражный суд Башкирии не нашел нарушений закона во взаимоотношениях «Башспирта» и «Пушкина».

Ранее депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору России Александру Гуцану с просьбой дать оценку уголовному преследованию Александра Дегтева.

Олег Вахитов