Обвиняемых ждет растрата

В уголовном деле «Башспирта» (принадлежит республике) появился пятый обвиняемый. В четверг, 16 апреля, суд арестовал до 20 мая директора и владельца ООО «Образовательный центр "Пушкин"», депутата горсовета Уфы Александра Дегтева. По версии СКР, господин Дегтев, вступив в сговор с топ-менеджерами «Башспирта», нанес ущерб госпредприятию на 257 млн руб. В ведомстве уверены, что «Башспирт» арендовал у «Пушкина» здание в историческом центре Уфы вдвое дороже похожих предложений на рынке. 14 апреля, когда Александра Дегтева задержали на 48 часов, арбитражный суд Башкирии отказал прокуратуре в иске о признании договора аренды ничтожным. Александр Дегтев вину не признает. Его адвокат сообщил, что будет обжаловать постановление суда об аресте.

Фото: пресс-служба управления СКР по Башкирии Александр Дегтев не согласен с предъявленным ему обвинением

Советский районный суд Уфы по ходатайству следствия арестовал депутата горсовета Уфы Александра Дегтева (с 2021 года) до 20 мая. 14 апреля он был задержан на 48 часов после предъявления обвинения в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ).

По данным «Ъ», господин Дегтев, являясь владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», в 2020 году, вступив в сговор с генеральным директором «Башспирта» Рауфом Нугумановым, заключил с госпредприятием договор аренды помещений в здании на улице Пушкина в Уфе. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан. Распоряжение госпредприятию организовать в центральной части Уфы гастрономическое место для приема делегаций дали в правительстве республики. Здание, арендованное «Башспиртом» у компании господина Дегтева, находится в пешей доступности от Дома республики.

Ежемесячная плата за аренду 947 кв. м составляла около 1,6 млн руб. (1,7 тыс. руб. за кв. м). В СКР, на основе результатов экспертизы, полагают, что рыночная стоимость аренды подобных помещений в историческом центре Уфы была около 700 тыс. руб. (примерно 750 руб. за кв. м).

Кроме того, спорный договор был подписан без проведения торгов у единственного поставщика.

В августе 2022 года должность генерального директора «Башспирта» занял Раиф Абдрахимов. Он, по мнению следствия, зная, что договор с «Пушкиным» был заключен с нарушениями, не предпринимал действий для его расторжения.

Таким образом, сообщает пресс-служба управления СКР по Башкирии, суммарный ущерб «Башспирту» превысил 257 млн руб.

«По уголовному делу в качестве обвиняемых привлечены пятеро граждан, в том числе два бывших директора акционерного общества»,— отметили в ведомстве.

Как ранее сообщал «Ъ», уголовное дело «Башспирта» объединяет несколько эпизодов взаимоотношения госкомпании со своими контрагентами в период деятельности двух генеральных директоров — Рауфа Нугуманова и Раифа Абдрахимова. Также среди обвиняемых были бывший директор торгового дома «Башспирт» Александр Компанченко и предприниматель Артур Хазигалеев. Бывшим топ-менеджерам «Башспирта» вменялись нарушения при продаже магазинов госкомпании с последующей арендой у нового владельца, аренда складских помещений и еще одного исторического здания — Дом Бушмариных на улице Кирова в Уфе. Там «Башспирт» открывал флагманский магазин.

Весной прошлого года они, кроме Раифа Абдрахимова, были признаны виновными, но в декабре Шестой кассационный суд общей юрисдикции отменил приговоры, вернув дело в СКР на дополнительное расследование.

Господин Абдрахимов был задержан в августе 2025 года. На этой неделе стало известно, что суд по ходатайству следователя изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определенных действий: обвиняемый в растрате организованной группой либо в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160) и мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) активно сотрудничает со следствием.

Таким образом, Александр Дегтев стал пятым фигурантом уголовного дела по «Башспирту». В день его задержания арбитражный суд Башкирии отказал прокуратуре Башкирии в иске о признании ничтожным договора между «Башспиртом» и «Образовательным центром "Пушкин"». По данным «Ъ», при рассмотрении дела была проведена судебная экспертиза, которая подтвердила рыночную стоимость аренды. При этом суд удовлетворил иск арендодателя о взыскании с «Башспирта» задолженности на сумму около 37 млн руб.

Адвокат Леонид Куликов, представляющий интересы Александра Дегтева, заявил, что подаст жалобу на постановление суда об аресте. «Мой подзащитный вину не признает. Мы считаем обвинение необоснованным. Во-первых, Дегтев не работал в «Башспирте», поэтому никак не мог присваивать или расхищать средства компании. Во-вторых, стоимость аренды была рыночной, а «Башспирт» никто не заставлял подписывать договор на этих условиях»,— подчеркнул адвокат.

Ранее сообщалось, что Александр Дегтев в знак несогласия с обвинением начал голодовку. Леонид Куликов отметил, что после ареста его подзащитный прекратил акцию: «В ней нет смысла».

Булат Баширов