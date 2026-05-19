Депутат Госдумы попросил генпрокурора РФ оценить уголовное дело Александра Дегтева

Как стало известно «Ъ-Уфа», депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к генпрокурору России Александру Гуцану с просьбой дать оценку уголовному преследованию уфимского предпринимателя Александра Дегтева.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предприниматель Александр Дегтев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Предприниматель Александр Дегтев

Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», господин Дегтев обвиняется в присвоении или растрате (ст. 160 УК РФ) денег АО «Башспирт» (принадлежит республике). По версии следствия, будучи владельцем и директором ООО «Образовательный центр "Пушкин"», он по завышенной цене сдавал в аренду госкомпании помещения в здании на улице Пушкина в Уфе без торгов. Там «Башспирт» планировал открыть ресторан. Ущерб, по мнению следствия, оценивается в 257 млн руб.

Расследование уголовного дела завершено, и скоро оно должно поступить в суд.

Александр Дегтев вину не признает. Адвокаты предпринимателя настаивают, что предприниматель не может нести ответственность за действия руководства «Башспирта».

В обращении Виталий Милонов обратил внимание генпрокурора на решение арбитражного суда Башкирии, который отказал в иске прокуратуры республики о признании ничтожным договора аренды здания между «Пушкиным» и «Башспиртом». Суд, указал депутат, «не выявил ни пороков указанной сделки, ни отклонений от рыночных условий договора». Также Виталий Милонов отметил со ссылкой на адвокатов предпринимателя, что следствие не доказало факт сговора обвиняемого с руководителями «Башспирта». Кроме того, в деле отсутствуют ответы на вопросы: при каких обстоятельствах был заключен спорный договор; было ли здание фактически передано «Башспирту»; на основании какого нормативного документа стороны должны были определить рыночную стоимость аренды.

По мнению господина Милонова, при таких обстоятельствах Александра Дегтева могут обвинять не за его личные нарушения, а за предполагаемые действия со стороны арендатора — «Башспирта», что запрещено УК РФ.

«Прошу Вас дать объективную оценку мотивам и действиям сотрудников Прокуратуры Республики Башкортостан и, в случае подтверждения фактов, изложенных в моем обращении, поручить принять меры прокурорского реагирования»,— попросил генпрокурора Виталий Милонов.

Олег Вахитов