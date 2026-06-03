Кассация подтвердила законность продажи доли в Ирбитском молочном заводе

Арбитражный суд Уральского округа отказал в удовлетворении кассационной жалобы ООО «Маслозавод Нытвенский» в рамках дела о продаже акций АО «Ирбитский молочный завод», следует из картотеки суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Напомним, в начале прошлого года принадлежавшие Свердловской области 25% акций АО «Ирбитский молочный завод» выкупила компания «СмартПроект», которая в результате за год увеличила свой пакет до 74%. Пермское предприятие — «Маслозавод Нытвенский» обратилось в Арбитражный суд Москвы с иском к министерству по управлению госимуществом Свердловской области и АО «Смартпроект». Прикамский производитель молока требовал признать недействительным аукцион.

По мнению истца, его заявка была неправомерно отклонена на торгах из-за отсутствия задатка, несмотря на то что 134 млн руб. были перечислены на счет электронной торговой площадки «Сбер-АСТ».

Суды нижестоящих инстанций ранее отказали в удовлетворении требований, а кассационная инстанция не нашла оснований для пересмотра принятых решений.

Полина Бабинцева