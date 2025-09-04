Суд отказал прикамскому предприятию в оспаривании сделки по продаже ирбитского молзавода

Арбитражный суд Свердловской области рассмотрел иск ООО «Маслозавод Нытвенский» к региональному министерству по управлению госимуществом и АО «СмартПроект». Прикамский производитель молока требовал признать недействительным аукцион по продаже 25% долей (или 69,4 тыс. акций) ООО «Ирбитский молочный завод», а также обязать министерство вернуть победителю выплаченные 683,8 млн руб. По версии истца, он незаконно не был допущен до торгов по продаже указанного актива, который в итоге был приобретен «СмартПроектом». Заявка была отклонена из-за невнесения задатка. ООО настаивало, что деньги были перечислены.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как сообщает Signalural.ru, с доводами прикамского предприятия представители минимущества Свердловской области и региональной прокуратуры не согласились. В итоге суд в удовлетворении исковых требований отказал.

ООО «Маслозавод Нытвенский» принадлежит предпринимателю Сергею Поздееву. По итогам прошлого года общество показало рост выручки с 11,4 млрд до 14,5 млрд руб. Чистая прибыль компании увеличилась на 54% — до 2 млрд руб. (годом ранее — 1,3 млрд руб.).