МИД Британии вызвал посла России после инцидента с беспилотником в Румынии

МИД Великобритании вызвал посла России Андрея Келина по поводу недавнего инцидента с беспилотником в Румынии. Заявление ведомства приводит Reuters. В ночь на 29 мая БПЛА попал в жилой многоэтажный дом в городе Галац на востоке Румынии. Бухарест назвал Москву ответственной за инцидент.

Ранее министр иностранных дел Британии Иветт Купер осудила попадание дрона в дом в Галаце. Она сообщила, что поддерживает контакт с румынским коллегой после инцидента.

Из-за попадания беспилотника в жилой дом в одной из квартир начался пожар. Пострадали четыре человека. Румынские власти заявили, что БПЛА был российским, его сбили украинские средства ПВО. В ответ на инцидент Румыния закрыла российское генконсульство в Констанце и объявила генконсула Андрея Косилина персоной нон грата. Президент Владимир Путин усомнился в том, что дрон принадлежал России, и предложил передать его Москве для проведения экспертизы.

Подробнее — в материале «Ъ» «Редкий дрон долетел до Румынии».