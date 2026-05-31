Редкий дрон долетел до Румынии

Попадание дрона в многоэтажное жилое здание в Румынии 29 мая заставило ее союзников по НАТО срочно взяться за охрану воздушного пространства страны. Альянс намерен временно перебросить в Румынию дополнительные средства ПВО, а Великобритания расширит свою миссию по патрулированию неба над страной. Несмотря на то что этот инцидент первый с начала украинского конфликта, в котором пострадали граждане страны—члена НАТО, в альянсе решили не задействовать 4-ю статью устава и не созывать консультации. Вариант применения 5-й статьи, касающейся коллективной обороны, ни Бухарестом, ни членами альянса не рассматривался.

Президент Румынии Никушор Дан на месте взрыва в жилом доме в городе Галац

Фото: Romanian Presidential Press Service / Handout / Reuters Президент Румынии Никушор Дан на месте взрыва в жилом доме в городе Галац

Инцидент с двумя беспилотниками, залетевшими в воздушное пространство Румынии 29 мая, власти в Бухаресте рассматривают как самое серьезное происшествие в стране с начала украинского конфликта.

В масштабе ЕС наиболее значимым по-прежнему остается случай 10 сентября 2025 года, когда в воздушном пространстве Польши оказалось около 20 БПЛА (см. “Ъ” от 10 сентября 2025 года). Для их перехвата была задействована авиация, которой удалось сбить лишь несколько дронов. Обломками были повреждены несколько домов. Тогда в Варшаве возложили ответственность за инцидент на Россию и впервые задействовали 4-ю статью устава НАТО, созвав консультации.

Случай в Румынии отчасти похож на этот инцидент, однако его масштаб не столь значителен. Речь идет о двух беспилотниках, один из которых врезался в многоэтажное здание в городе Галац в 11 километрах от границы.

В результате два человека получили ожоги и были госпитализированы. Прибывшие на место спасатели эвакуировали 70 жителей дома. В Бухаресте и НАТО вину за инцидент возложили на Россию. Президент Румынии Никушор Дан подробно изложил обстоятельства произошедшего. По его словам, российский дрон был поражен украинской системой ПВО и отклонился от курса, что и стало причиной его попадания в жилой дом. После удара о стену дома сдетонировал боезаряд.

В Москве с такой версией не согласились. Российский президент Владимир Путин указал на необходимость экспертизы для установления принадлежности БПЛА. Для этого он предложил Бухаресту передать обломки беспилотника России. «Ведь мы знаем, что и в Финляндию залетали украинские дроны, и в Польшу, и куда-то в страны Прибалтики залетали украинские дроны. Первая реакция была точно такая же, как сейчас вот в Румынии: "Вот караул, русские идут, русские бьют!"» — сказал он.

Как бы то ни было, но этот инцидент стал первым с начала украинского конфликта, когда в результате залета БПЛА на европейскую территорию пострадали гражданские лица. По данным источников BBC, в Бухаресте обсуждали вариант задействования 4-й статьи устава НАТО, однако отказались от этой идеи из опасений паники внутри страны. Речь о применении 5-й статьи, предусматривающей коллективную оборону, не шла. Вместо этого в Бухаресте и Брюсселе решили сконцентрироваться на дипломатических усилиях и на укреплении обороны страны.

Румынский президент после заседания Высшего совета национальной обороны сообщил о закрытии российского консульства в Констанце и объявил генконсула Андрея Косилина персоной нон грата. В ответ официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в Москве предпримут ответные шаги. По ее словам, обвинения Бухареста в адрес России безосновательны и являются предлогом для закрытия консульства в Констанце.

Для предотвращения подобных инцидентов в будущем Бухарест призвал НАТО временно усилить воздушную оборону Румынии, прежде всего за счет экстренной переброски наземных систем ПВО.

В альянсе к этой идее отнеслись положительно. Генсек НАТО Марк Рютте заявил о готовности стран-членов «защищать каждый дюйм территории союзников» и осудил «безрассудное поведение России», которое представляет опасность для всех членов НАТО.

Уже к 30 мая была подтверждена идея переброски дополнительных средств ПВО, основную роль в которой сыграет Франция, а 31 мая Лондон окончательно подтвердил намерение расширить свою миссию по патрулированию воздушного пространства Румынии.

В Минобороны Румынии также сообщили о подписании контрактов на поставки вооружений в рамках программы дешевых кредитов ЕС «Действия во имя безопасности Европы».

Они будут включать в себя средства ПВО для защиты от беспилотников. Ожидается, что немецкий концерн Rheinmetall поставит Бухаресту семь систем Skynex, две системы Skyranger 35 и две системы Millenium. При этом средства ПВО должны быть поставлены в приоритетном порядке.

Вероника Вишнякова