Шнайдер обыграла первую ракетку мира Соболенко и вышла в полуфинал Roland Garros
Россиянка Диана Шнайдер, занимающая 23-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), победила первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко в четвертьфинальном матче Открытого чемпионата Франции (Roland Garros).
Диана Шнайдер
Фото: Stephane Mahe / Reuters
Теннисистки провели на корте 2 часа 14 минут. Встреча завершилась со счетом 3:6, 7:5, 6:0. Следующей соперницей Дианы Шнайдер станет 114-я ракетка мира Майя Хвалиньская. В другом полуфинале сыграют россиянка Мирра Андреева (8-я в рейтинге) и украинка Марта Костюк (15-я).
22-летняя Диана Шнайдер впервые вышла в полуфинал турнира Большого шлема. Ранее ее лучшим достижением на мейджорах был выход в четвертый круг US Open в 2024 году. 28-летняя Арина Соболенко в прошлом году дошла до финала Roland Garros, где уступила американке Коко Гауфф.
Roland Garros — второй в сезоне турнир Большого шлема, матчи которого проходят на грунтовых кортах Парижа. Общий призовой фонд соревнований составляет €61,7 млн.
О матче с участием Мирры Андреевой читайте в материале «Не прошло и часа».