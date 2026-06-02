Не прошло и часа

Первая ракетка России Мирра Андреева второй раз за последние три года сыграет в полуфинале Открытого чемпионата Франции. Всего за 56 минут обыграв 36-летнюю румынку Сорану Кырстю, она теперь встретится с украинкой Мартой Костюк. За теннисным блицкригом в исполнении соотечественницы наблюдал корреспондент “Ъ” Евгений Федяков.

В победном матче 1/4 финала Roland Garros против Сораны Кырсти Мирра Андреева (на фото) сделала три эйса и выиграла 74% очков на своей первой подаче

Фото: BURAK AKBULUT / Anadolu / AFP В победном матче 1/4 финала Roland Garros против Сораны Кырсти Мирра Андреева (на фото) сделала три эйса и выиграла 74% очков на своей первой подаче

За полтора часа до начала первого женского четвертьфинала Roland Garros на Париж обрушился ливень, который заставил корреспондента “Ъ” провести лишние четверть часа в метро по дороге на стадион вместе с интернациональной группой теннисных фанатов, не скрывавших своих симпатий к Мирре Андреевой. Душный зной в столице Франции сменился влажной прохладой, а поскольку в такую погоду мяч летит медленнее, для Сораны Кырсти, румынского ветерана женского тенниса, делающей ставку на агрессию с задней линии, подобное изменение условий было невыгодно. Неудивительно, что поначалу под крышей корта Philippe Chatrier самая возрастная четвертьфиналистка Roland Garros со времен легендарной Билли Джин Кинг, которая в 1980 году также попадала здесь в восьмерку сильнейших в возрасте 36 лет, выглядела обреченной. В шести геймах первой партии, продолжавшейся 24 минуты, она забрала лишь девять очков.

Мирра Андреева же была практически безупречна. Не форсируя событий, но и не затягивая розыгрыши, она спокойно претворяла в жизнь свою тактику давления по всему корту.

У россиянки получалось почти все, в том числе эффектные, почти неотразимые удары слева по линии. А в конце пятого гейма второй партии Андреева выполнила отменный удар справа, после которого Кырстя послала мяч в сетку.

Только тогда, сделав очередной брейк, россиянка позволила себе небольшую потерю концентрации. Четыре ее ошибки в следующем гейме на своей подаче помогли Кырсте взять чужую подачу. Это был намек на возможное продолжение борьбы, но ничего существенного далее не последовало. В середине седьмого гейма россиянка вовремя пошла к сетке, где выиграла важное очко, а на брейк-пойнте у румынки не нашлось соответствующего ответа на качественный андреевский прием. Затем был быстрый гейм на подаче Андреевой и еще один брейк. В итоге — 6:0, 6:3. На своей второй подаче румынка наскребла всего 2 очка из 16. Россиянка же за 56 минут оформила свою самую быструю победу на нынешнем турнире.

Иностранные журналисты на пресс-конференции напомнили Андреевой, что в прошлом году в крайне неудачном четвертьфинале против француженки Лоис Буассон она также играла под крышей. «Сегодня с утра я даже шутила по этому поводу и рада, что смогла сыграть лучше»,— ответила российская теннисистка.

Корреспондент “Ъ”, в свою очередь, поинтересовался, в какой степени Андреевой может помочь опыт поражения в полуфинале Roland Garros двухлетней давности от итальянки Джасмин Паолини. «Знаю, что совсем не нервничать у меня не получится. Нервы будут присутствовать, это совершенно нормальный процесс, с которым надо уметь справляться,— сказала Андреева.— В последнее время мне это вроде бы удается немного лучше, чем раньше. Так что попробую сфокусироваться на игре, а не на важности момента».

В том, что Андреевой после весьма простого четвертьфинала предстоит архитрудное испытание, можно не сомневаться.

В полуфинале ее ждет встреча с украинкой Мартой Костюк, которая за 1 час 49 минут сломила сопротивление своей опытнейшей соотечественницы Элины Свитолиной — 6:3, 2:6, 6:2. 23-летняя киевлянка приехала в Париж с двумя грунтовыми титулами, завоеванными в Руане и Мадриде, где она в финале переиграла Андрееву в двух сетах, и, пребывая в начале нынешнего турнира в тени нескольких более ярких звезд, уже к концу первой недели доказала, что является одной из главных претенденток на победу.

Андреева — восьмая ракетка мира. И бояться Костюк, которая стоит в рейтинге на семь позиций ниже, ей, конечно, не пристало. Однако фаворитом предстоящего полуфинала следует считать именно украинку. Атлетизм в ее теннисе сочетается с разумным выбором тактики, а по степени уверенности в своих силах Костюк сейчас выглядит едва ли не предпочтительнее всех в женской сетке. Поэтому, чтобы не повторить мадридского варианта, тренеру Андреевой испанке Кончите Мартинес придется придумать какой-то особо изощренный план.

Евгений Федяков