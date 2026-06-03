АвтоВАЗ спрогнозировал объем авторынка в России на уровне прошлого года

АвтоВАЗ прогнозирует результаты автомобильного рынка в России в 2026 году на уровне прошлого года. Об этом сообщил глава компании Максим Соколов на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Если говорить о его (рынка.— “Ъ”) перспективах до конца года, нельзя сказать, что они будут чересчур оптимистичны. Скорее всего, они будут, так сказать, умеренно консервативные, и он останется в параметрах и объемах, соответственно, рынка 2025 года, то есть в пределах 1,4 млн (штук.— “Ъ”)»,— сказал господин Соколов ТАСС. Он добавил, что АвтоВАЗ «поддерживает безубыточную модель», а прибыль инвестирует в новые проекты.

За 2025 год продажи АвтоВАЗа снизились на 26% — до 338 тыс. автомобилей, включая поставки по госконтракту. Доля Lada на российском рынке новых легковых и легких коммерческих автомобилей за отчетный период составила 24% (-3 процентных пункта). Лидером по продажам осталась модель Lada Granta с проданными 144 тыс. автомобилей.

Подробнее о состоянии российского авторынка в 2025 году — в материале «Ъ» «С горочки спустился».