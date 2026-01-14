АвтоВАЗ озвучил итоги 2025 года

АвтоВАЗ завершил 2025 год с выпуском 324 558 автомобилей Lada, сохранив позицию ведущего автопроизводителя в России. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В течение года были запущены новые модели и модификации, включая Lada Iskra, Lada Niva Sport, Lada Granta Active Cross и обновлённую Lada Niva Travel с двигателем 1,8 л. Продажи через официальную дилерскую сеть составили 351 390 автомобилей (включая Lada и XCite), что близко к показателям 2023 года. Рыночная доля компании достигла 25%.

Лидером продаж осталась Lada Granta — 144 350 легковых и 4 636 коммерческих автомобилей. На втором месте — Lada Vesta, на которой остановили выбор 75 099 покупателей. Также были проданы 33 968 Lada Niva Legend и 35 608 Lada Niva Travel. Lada Largus завершил год с 35 925 пассажирскими и грузопассажирскими автомобилями. Новая модель Lada Iskra, выпущенная в 2025 году, достигла 6 796 проданных единиц и вошла в топ-10 самых продаваемых автомобилей в конце года.

Экспортные продажи Lada в 2025 году выросли на 31% по сравнению с 2024 годом и составили 23 тыс. автомобилей, что составляет около 6% от общего объема отгрузок. В 2026 году АвтоВАЗ планирует произвести 400 тыс. автомобилей, включая новый кроссовер LADA Azimut, созданный на полностью российской локализованной платформе.

По данным автопроизводителя, в настоящее время ведутся финальные испытания Lada Azimut и подготовка к его производству. В период новогодних каникул были проведены 43 работы по модернизации производственных линий в цехах сварки, сборки и двигателестроения. В первые месяцы 2026 года планируется выпуск предсерийной партии автомобилей на главном конвейере.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ завершил 2025 год с прибылью.

Андрей Сазонов