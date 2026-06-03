Венгрия поправила иностранные дела

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр, продолжающий активные контакты с европейскими лидерами, встретился во вторник, 2 июня, с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, а на следующий день — с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. В ходе своей европейской поездки Мадьяр обнародовал план создания «сильного центральноевропейского сообщества», а также предложил сделать Венгрию площадкой российско-украинских мирных переговоров. Добившись выхода из изоляции внутри ЕС, премьер Мадьяр переформатирует и внутреннюю политику — он вновь потребовал отставки неугодного ему президента Тамаша Шуйока и развернул массовую кадровую чистку в МИД страны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Thomas Padilla, AP Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр (слева) и президент Франции Эмманюэль Макрон

Фото: Thomas Padilla, AP

Выше Вышеградской группы

«Большая неделя» венгерской политики в Европе началась 2 июня с визита премьер-министра Мадьяра в Берлин, в ходе которого он провел переговоры с канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Следующим европейским лидером в графике контактов Мадьяра 3 июня стал президент Франции Эмманюэль Макрон, а уже в четверг в Будапеште венгерский премьер будет принимать Михола Мартина, премьер-министра Ирландии, которая с 1 июля в течение полугода будет председательствовать в Евросоюзе.

На переговоры в Берлин и Париж премьер Мадьяр отправился в приподнятом настроении, учитывая, что в ходе его первой официальной встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в Брюсселе, состоявшейся 29 мая, было объявлено о решении ЕК начать разблокировать причитающиеся Будапешту средства, к которым страна была лишена доступа в период конфликта Брюсселя с правительством Виктора Орбана.

На совместной пресс-конференции с Урсулой фон дер Ляйен Петер Мадьяр назвал решение ЕК «имеющим историческое значение для венгерского народа, для всей Венгрии».

«Речь идет о €16,4 млрд, что составляет более 10%, около 13% от общего текущего венгерского бюджета. Из них €4,4 млрд — это фонды, которые могут быть потрачены на развитие транспорта, инвестиции в здравоохранение, социальные инвестиции, инвестиции в охрану окружающей среды и поддержку малых и средних предприятий»,— заявил Петер Мадьяр в Брюсселе.

После произошедшего кардинального поворота в отношениях с ЕС на переговорах с канцлером Мерцем в Берлине Петер Мадьяр сообщил о своих далеко идущих планах превратить Вышеградскую группу четырех восточноевропейских государств (Венгрия, Польша, Чехия, Словакия) в ядро нового объединения внутри ЕС с участием гораздо большего числа государств.

По его словам, вопрос о расширении Вышеградской группы за счет включения в нее государств Центральной Европы, а также Германии будет рассмотрен позднее в этом месяце на саммите лидеров Вышеградской четверки в венгерской столице.

«В Будапеште 23 июня пройдет саммит премьер-министров Вышеградской группы, на который приглашены премьер-министр Польши Дональд Туск, премьер-министр Чехии Андрей Бабиш и премьер-министр Словакии Роберт Фицо. Я предложу им расширить сотрудничество в рамках Вышеградской четверки»,— заявил Петер Мадьяр на пресс-конференции с Фридрихом Мерцем.

По его словам, в объединение можно было бы пригласить Австрию, Германию, Хорватию, Словению, Румынию, чтобы «развивать сотрудничество в области инфраструктуры, экономики и культуры» и «вместе создать сильное центральноевропейское сообщество». Ранее в прошлом месяце в ходе своего первого зарубежного визита в Польшу Петер Мадьяр впервые выступил за расширение числа участников Вышеградской группы, тогда предложив включить в ее состав страны Скандинавии, Австрию, Хорватию, Словению, Румынию, а также государства Западных Балкан, еще не присоединившиеся к Евросоюзу.

Новый венгерский премьер также рассчитывает на нормализацию отношений с Киевом, добиваясь устранения их главного раздражителя — проблемы прав венгерского меньшинства на Украине.

«Я готов встретиться с Зеленским в начале следующей недели, если переговоры на экспертном уровне по правам меньшинств завершатся на этой неделе»,— сообщил Петер Мадьяр в Берлине.

После так и не состоявшейся в период правления премьера Орбана встречи президентов США и России в Будапеште новый глава венгерского правительства готов вернуться к идее посредничества своей страны в украинском урегулировании.

Как заявил Петер Мадьяр в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, Венгрия готова внести дипломатический вклад в урегулирование конфликта на Украине и могла бы стать местом для переговоров. В том же интервью Мадьяр признал, что Венгрия не может быстро отказаться от российской нефти. «Мы пока зависим от российской нефти. У нас на протяжении многих лет нет экономического роста, а для роста мы нуждаемся в доступной по цене энергии»,— отметил Мадьяр. «Конечно, мы делаем все, чтобы диверсифицировать наши источники энергии, но мы не можем себе позволить дальнейшего снижения конкурентоспособности наших компаний и бедности венгерских семей»,— добавил он.

Новая метла метет неугодных

Добившись выхода Будапешта из изоляции внутри ЕС, премьер Мадьяр переформатирует и внутреннюю политику Венгрии, решительно убирая во властных структурах старые кадры, которые были связаны с его предшественником Орбаном.

Главную атаку Петер Мадьяр развернул на президента страны Тамаша Шуйока, сразу после победы на парламентских выборах в апреле оппозиционной партии «Тиса» призвав главу государства добровольно уйти в отставку до 31 мая, не дожидаясь истечения срока его полномочий весной 2029 года.

Новый глава венгерского правительства считает, что президент Шуйок больше не имеет права оставаться на своем посту, поскольку на протяжении многих лет он не препятствовал злоупотреблениям прежнего правительства Орбана.

На этой неделе Петер Мадьяр заявил о том, что он начнет юридический процесс смещения с должности президента Шуйока и для этого даже готов пойти на изменение конституции страны.

В связи с этим пресс-служба президента Шуйока распространила заявление, в котором говорится: «Призывы к отстранению от должности главы государства по политическим причинам, которые не подлежат толкованию в соответствии с основным законом, создают крайне противоречивую ситуацию в существующем конституционном порядке». Сам же Тамаш Шуйок, комментируя эту коллизию, заявил, что «сложившаяся из-за этого ситуация конституционного кризиса углубляет раскол общества и вредит международной оценке венгерской демократии».

На этом фоне кадровой чистке подверглось внешнеполитическое ведомство Венгрии: МИД страны захлестнула волна увольнений сотрудников, работавших при бывшем министре Петере Сийярто. Как заявил замглавы МИД Венгрии Дьердь Велкеи, «было принято решение о прекращении трудовых отношений по взаимному согласию с 45 госслужащими». По его словам, под увольнение попали те, кто непосредственно участвовал в руководстве министерством при Сийярто.

Сергей Строкань