FT узнала о предложении Франции расширить миссию Aspides на Ормузский пролив

В Евросоюзе предложили расширить на Ормузский пролив военно-морскую миссию Aspides по обеспечению безопасности судоходства. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники. С инициативой выступила Франция.

По словам собеседников газеты, такое предложение пока не было одобрено. Неназванный чиновник ЕС сообщил газете, что запросы в блоке на дополнительную внутреннюю защиту заметно выросли.

Операцию Aspides одобрили в ЕС в феврале 2024 года. В совместном заявлении блока отмечалось, что главная цель операции — защитить международные коммерческие суда от нападения хуситов. По данным FT, сейчас в ней участвуют три судна из Франции, Испании и Греции. 2 марта глава дипломатии ЕС Кая Каллас после конференции по вопросу Ирана заявила, что блок усилит свою военно-морскую миссию Aspides в Красном море, Персидском заливе и Индийском океане дополнительными кораблями.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. Иран отвечает ударами по Израилю и странам Персидского залива, где расположены американские военные базы. Власти республики объявили о введении запрета на передвижение через Ормузский пролив, в том числе для коммерческих судов. Корпус стражей исламской революции пригрозил, что Иран будет сжигать все суда, которые попытаются пройти через Ормузский пролив.