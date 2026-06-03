В Госдуму внесли законопроект о новом формате должности бизнес-омбудсмена

Проект закона о новом формате работы уполномоченного по правам предпринимателей в России внесен в Госдуму. Над инициативой работали председатель нижней палаты Вячеслав Володин и группа депутатов.

Изменения предлагают внести в закон «Об уполномоченных по защите прав предпринимателей в Российской Федерации». Согласно пояснительной записке, в нем следует скорректировать следующие пункты:

Уточнить определение уполномоченного по защите прав предпринимателей. Его предлагают определять как лицо, которое работает, чтобы обеспечить гарантии государственной защиты прав и интересов предпринимателей;

Возложить финансовое и материально техническое обеспечение деятельности омбудсмена на автономную некоммерческую организацию. Одним из учредителей такой организации будет Россия. Возглавлять организацию будет омбудсмен;

Уточнить требования к лицу, назначаемому на должность омбудсмена. Уполномоченный не может быть сенатором, депутатом Госдумы, Федерального собрания и местных законодательных органов.

26 мая стало известно, что новым уполномоченного по правам предпринимателей станет президент Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин. Он сохранит должность главы РСПП. С 2012 по 2022 год должность бизнес-омбудсмена занимал Борис Титов. После второго срока он ушел в отставку. Господин Шохин предложил президенту России Владимиру Путину провести реформу в институте бизнес-омбудсмена — передать функции уполномоченного с исключительно государственного уровня на уровень общественно-государственного института. Господин Путин эту идею поддержал.

Подробнее — в материале «АНО-омбудсмен».