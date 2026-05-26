Путин поддержал предложенную Шохиным реформу института бизнес-омбудсмена

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Глава РСПП уточнил, что оптимальным вариантом считает передачу функции уполномоченного с исключительно государственного уровня на уровень общественно-государственного института. Стенограмма рабочей встречи президента и главы РСПП опубликована на сайте Кремля.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

Согласно инициативе, учредителями АНО выступят государство и крупнейшие бизнес-объединения — РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». Бизнес-омбудсмен возглавит наблюдательный совет этой организации на постоянной основе, предложил господин Шохин. Он отметил, что из-за перехода на негосударственный статус некоторые полномочия бизнес-омбудсмена придется заморозить. В частности, это касается права приостанавливать на полгода решения муниципальных органов власти.

Соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены, сообщил глава РСПП. Он попросил президента внести поправки от своего имени, чтобы они могли быть быстро приняты.

«Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу... у нас вакансия уже достаточно давно существует. И поскольку все стороны... согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы Вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты», — сказал господин Шохин.

Владимир Путин поддержал предложение: «Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это».

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей была учреждена в 2012 году. До 2022 года ее занимал Борис Титов, с тех пор она оставалась вакантной.