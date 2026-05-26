Путин поддержал предложенную Шохиным реформу института бизнес-омбудсмена

Президент России Владимир Путин поддержал инициативу главы Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александра Шохина о модернизации института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Глава РСПП уточнил, что оптимальным вариантом считает передачу функции уполномоченного с исключительно государственного уровня на уровень общественно-государственного института. Стенограмма рабочей встречи президента и главы РСПП опубликована на сайте Кремля.

Согласно инициативе, учредителями АНО выступят государство и крупнейшие бизнес-объединения — РСПП, Торгово-промышленная палата, «Деловая Россия» и «Опора России». Бизнес-омбудсмен возглавит наблюдательный совет этой организации на постоянной основе, предложил господин Шохин. Он отметил, что из-за перехода на негосударственный статус некоторые полномочия бизнес-омбудсмена придется заморозить. В частности, это касается права приостанавливать на полгода решения муниципальных органов власти.

Соответствующие изменения в законодательство уже подготовлены, сообщил глава РСПП. Он попросил президента внести поправки от своего имени, чтобы они могли быть быстро приняты.

«Было бы, конечно, правильным принять этот закон как можно быстрее. Почему? Потому что, во-первых, после ухода Бориса Юрьевича Титова на другую работу... у нас вакансия уже достаточно давно существует. И поскольку все стороны... согласны с этой конструкцией, то, конечно, если бы Вы внесли соответствующие законы, то они могли бы быть быстро приняты», — сказал господин Шохин.

Владимир Путин поддержал предложение: «Я хочу в этой части сказать, что я согласен. Сделаем это».

Должность Уполномоченного по защите прав предпринимателей была учреждена в 2012 году. До 2022 года ее занимал Борис Титов, с тех пор она оставалась вакантной.

Фотогалерея

Памятники известным предпринимателям в России

С 2002 года в Выксе (Нижегородская область) на площади перед Выксунским металлургическим заводом стоит памятник братьям Андрею и Ивану Баташевым. В XVIII веке их считали крупнейшими сталепромышленниками и основателями полутора десятков металлургических заводов. Они также помогали отстраивать Москву после Отечественной войны 1812 года. На предприятиях Баташевых отливали чугунные элементы для Триумфальной арки на Кутузовском проспекте и Петровский фонтан перед Большим театром

В 1999 году на привокзальной площади Сергиева Посада (Московская область) появился памятник Савве Мамонтову (на фото). Во второй половине XIX века предприниматель построил две железные дороги — между Москвой и Архангельском и каменноугольную в Донецке. Сергиев Посад — промежуточная станция на пути между Москвой и Архангельском. Еще один памятник предпринимателю стоит на привокзальной площади Ярославля. Город находится на том же маршруте

В ноябре 2018 года в Ивантеевке (Московская область) на средства местных предпринимателей открыли памятник Владимиру Лыжину. С 1896 года он владел ивантеевской тонкосуконной фабрикой и на свои средства перестроил рабочий поселок

В России имеется несколько памятников челнокам — предпринимателям, которые привозили мелкие партии товаров из-за границы в 1990-е годы. Такие скульптуры можно найти в Екатеринбурге (на фото), Белгороде, Благовещенске (Амурская область) и Бердске (Новосибирская область)

Купец Николай Мешков занимался грузоперевозками по реке Кама. Он прославился, когда во время неурожая и голода 1891 года организовал закупки и поставки зерна в пострадавшие районы Пермской губернии. В октябре 2016 года в Перми на главной площади Пермского государственного университета открыли памятник в честь предпринимателя (сам вуз также появился при его содействии)

В июле 2022 года в Костроме возле Костромской льняной мануфактуры открыли памятник Павлу Третьякову (на фото). Братья Третьяковы вместе с партнерами основали это предприятие в конце 1866 года. Вскоре мануфактура стала одним из самых значимых производств льняных тканей в Европе. В Москве памятник предпринимателю поставили во дворе Третьяковской галереи — не за деловые качества, а за сохранение русского искусства. Все картины для галереи Третьяков покупал на деньги, заработанные на льне

В октябре 2019 года в Орле открыли ироничный памятник «Современный предприниматель». Герой скульптуры тащит на телеге мешки с надписями «налоги», «кредиты», «коррупция», «согласования», «лицензии» и «бюрократия». Раньше памятник стоял в Курске, но местные власти потребовали его снести

Чаще всего в России ставили памятники представителям династии Демидовых — создателям оружейных и горнодобывающих предприятий в Туле и на Урале. Такие скульптуры можно найти в Туле, Ярославле, Чирковицах (Ленинградская область), Нижнем Тагиле и деревне Харенки (Свердловская область)

На фото: памятник Никите Демидову напротив Тульского государственного музея оружия. Предприниматель считался главным поставщиком вооружений во времена Северной войны и одним из создателей металлургической промышленности на Урале

На фото: памятник Никите Демидову напротив Тульского государственного музея оружия. Предприниматель считался главным поставщиком вооружений во времена Северной войны и одним из создателей металлургической промышленности на Урале

В Верх-Нейвинском (Свердловская область) стоит памятник Прокофию Демидову. В апреле 1762 года он основал Верх-Нейвинский железоделательный чугунолитейный завод. Он все еще работает и считается старейшим предприятием в структуре металлургической компании УГМК. За экстравагантные поступки современники называли Прокофия Демидова «проказником» — однажды, чтобы летом организовать катание на санях, он скупил соль в Москве и использовал ее вместо снега

В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге открыли памятник производителю литой стали и стальных орудийных стволов Павлу Обухову. В мае 1863 года он вместе с партнерами основал Обуховский завод. Предприятие работает почти 160 лет. На нем произвели первые отечественные серийные танки, гусеничный трактор и авиационный мотор

В октябре 2020 года в Санкт-Петербурге возле проходной Кировского завода открыли памятник Николаю Путилову. В 1868 году он выкупил разорившийся завод и превратил его в одно из самых известных металлургических предприятий России — Путиловский завод (ныне — Кировский). Благодаря его продукции закупки стальных орудий за рубежом сократились в четыре раза. За годы работы Николай Путилов разработал методы соединения стали и чугуна, штамповки артиллерийских снарядов и многие другие. Предприниматель похоронен рядом с заводом, как и просил в своем завещании

В июне 2006 года в Гусь-Хрустальном открыли памятник производителю хрустальных и стеклянных изделий Акиму Мальцову. Предприятия вблизи реки Гусь работают с 1756 года. Их первыми продуктами стали рюмки и стаканы

В СССР предпринимательство оказалось под запретом. Но в России стоят памятники нескольким советским менеджерам и «красным директорам». В октябре 2022 года в Якутске открыли памятник Тарасу Десяткину. С 1972 года он возглавлял крупное золотодобывающее предприятие «Якутзолото» (ныне — «Золото Якутии»). Изначально в Якутии работали только цеха по добыче ценных металлов, ювелирное производство при них организовали по инициативе Тараса Десяткина. Вскоре добыча золота в регионе выросла на 10%

В феврале 2020 года в Москве в Большом Предтеченском переулке открыли памятник Василию Прохорову. В 1799 году он основал Трехгорную мануфактуру, которая специализировалась на ситце с набивным рисунком. Около 200 лет предприятие работало на одном месте, в 2008 году было переведено в Ярославскую область, а в 2020 году прекратило свое существование

В сентябре 2021 года в Кургане открыли памятник основателю местного чугуно-меднолитейного механического завода Сергею Балакшину. Предприятие заработало в августе 1900 года и изначально выпускало оборудование для маслодельных артелей. Позже завод занялся водяными турбинами по проектам самого Балакшина. Они ценились и в России, и за рубежом — получили гран-при на Всемирной выставке по применению электричества в Марселе и второй приз на Всемирной промышленной выставке в Стокгольме

В мае 2019 года в Воронеже открыли памятник Вильгельму Столлю. Он создал крупнейший в Российской империи механический завод. На предприятии выпускали плуги, гидравлические и маслобойные прессы, мукомольные поставы и киноаппараты. Скульпторы изобразили предпринимателя вместе с велосипедом в память о его хобби. Вскоре от велосипеда отлетели ручка и педаль, потребовался ремонт

В июле 2009 года в Петергофе (Санкт-Петербург) открыли памятник банкиру Александру Штиглицу. На его средства строились первые российские железные дороги. Например, в 1853 году он вложил 2 млн рублей в строительство Петергофской железной дороги

С 2000 года в Кургане стоит памятник купцу и основателю Курганского дрожжевого завода Дмитрию Смолину. В его времена завод назывался винокуренным. Он заработал в 1865–1866 годах и стал одним из первых подобных предприятий в Западной Сибири. За сутки там выкуривалось до 1100 ведер алкоголя

В августе 2019 года в Нижнем Новгороде открыли памятник создателю Сормовского завода Дмитрию Бенардаки. Сейчас предприятие считается одним из крупнейших в судостроительной отрасли России. Бенардаки часто поддерживал людей культуры, например, одалживал деньги Николаю Гоголю во время написания «Мертвых душ» и стал прообразом помещика Костанжогло во втором томе произведения

Иногда памятники ставят иностранным предпринимателям, чьи компании имели подразделения внутри России. В Рыбинске (Ярославская область) стоит памятник Людвигу Нобелю. В конце ХIX - начале ХХ века в городе работал нефтеперерабатывающий завод братьев Нобелей. Он считался крупнейшим нефтяным предприятием на верхней Волге в то время

Нильс Людвиг Арппе — крупный промышленник и основатель металлургического производства в Карелии. Памятник в его честь открыли 23 августа 1936 года на левом берегу реки Юванйоки. После Второй мировой войны бюст Арппе пропал, но гранитный постамент сохранился

В сентябре 2004 года в Раменском (Московская область) открыли памятник Федору Дмитриеву. В 1856 году он стал первым русским директором Раменской мануфактуры купцов Малютиных — одной из крупнейших текстильных фабрик России. Дмитриев модернизировал производство и рабочий поселок

В январе 2013 года в Санкт-Петербурге на территории технопарка НИУ ИТМО открыли памятник американскому предпринимателю, основателю компании Apple Стиву Джобсу. Монумент выглядел как интерактивный смартфон высотой в человеческий рост. В ноябре 2014 года его демонтировали. СМИ сообщали, что причиной мог стать каминг-аут главы компании Apple Тима Кука

На фото: соратник Стива Джобса Тимоти Дион во время церемонии открытия памятника

