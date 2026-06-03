Журналист «Би-би-си» пообещал осветить теракт в Енакиево после обращения Захаровой

Журналист «Би-би-си» Стив Розенберг планирует осветить атаку ВСУ на автобус Москва—Симферополь в городе Енакиево в ДНР. Об этом он сообщил после обращения представителя МИД России Марии Захаровой на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Стив Розенберг

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Стив Розенберг

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Мария Захарова на ПМЭФ спросила у Стива Розенберга, почему «Би-би-си» не стала освещать недавние атаки ВСУ в российских регионах, в том числе в Старобельске в ЛНР и в Енакиево в ДНР. «Вы по поводу семи человек, которые погибли? Мы расскажем сегодня»,— ответил господин Розенберг.

ВСУ ударили по автобусу утром 3 июня. По информации главы ДНР Дениса Пушилина, погибли восемь человек, еще 11 пострадали. Также были повреждены стоящие рядом дома и здание магазина. СКР возбудил уголовное дело о теракте.

Атака на колледж и общежитие в Старобельске произошла в ночь на 22 мая. Погиб 21 человек. Всего пострадали 70 человек. Семеро до сих пор остаются в больницах, уточнял глава ЛНР Леонид Пасечник. Возбуждено дело о теракте.