Число погибших при атаке ВСУ на автобус Москва—Симферополь возросло до восьми

При ударе БПЛА по рейсовому автобусу в городе Енакиево погибли восемь человек, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. Автобус следовал из Москвы в Симферополь, в Енакиево он заехал, чтобы забрать пассажиров.

«Один из тяжело раненных пассажиров от полученных травм скончался. Всего на настоящий момент восемь погибших и десять пострадавших»,— рассказал «Интерфаксу» господин Пушилин.

Автобус атаковали сегодня утром. Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте. По данным ТАСС, дрон ВСУ ударил в заднюю часть автобуса, где было больше пассажиров. Также были повреждены стоящие рядом дома и здание магазина.