СКР возбудил дело о теракте после удара БПЛА по автобусу в ДНР

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ) после атаки БПЛА на пассажирский автобус в ДНР. Погибли семь человек, 11 получили ранения.

Автобус следовал из Москвы в Симферополь. В СКР добавили, что «информация о пострадавших уточняется». Также следователи устанавливают «конкретных лиц», причастных к теракту.

Дрон атаковал автобус сегодня утром. ЧП случилось в городе Енакиево. Глава ДНР Денис Пушилин заверил, что всем окажут необходимую помощь.