У нижегородского судьи Виктора Фомина конфисковали активы

Как стало известно “Ъ”, Волжский городской суд 10 марта удовлетворил антикоррупционный иск Генпрокуратуры к председателю коллегии по административным делам Нижегородского областного суда Виктору Фомину и связанным с ним лицам. В казну обращено 35 объектов недвижимости и автомобили общей стоимостью более 400 млн руб. Судебный акт приведен к немедленному исполнению.

Как говорится в иске, Виктор Фомин начиная с 2002 года последовательно работал в органах прокуратуры Саратовской, Московской и Ленинградской областей, был помощником судьи, директором филиала ФГБУК «Агентство по управлению и использованию памятников истории и культуры» по Приволжскому федеральному округу, заместителем главы администрации Ростова-на-Дону. В судебную систему вернулся в октябре 2016 года, с 2017 года работал судьей сначала в Нижегородском райсуде Нижнего Новгорода, а затем в Нижегородском облсуде. Занятие этих должностей, отмечает надзор, предусматривает обязанность по предоставлению достоверных сведений о доходах и имуществе как своих собственных, так и членов семьи, а также соблюдение запретов и ограничений на осуществление предпринимательской деятельности.

Между тем Виктор Фомин, говорится в иске, в бытность прокурором, чиновником и судьей, «имея не предусмотренные законом доходы», использовал их для приобретения дорогостоящих активов в Москве, Подмосковье, Саратовской и Ростовской областях. Недвижимость номинально записывалась на его родственников и друзей.

Как сообщал “Ъ”, 9 февраля по поручению председателя Верховного суда России Игоря Краснова Высшая квалификационная коллегия судей отклонила кандидатуру Виктора Фомина, претендовавшего на должность заместителя председателя Нижегородского областного суда. Материалы в отношении него были направлены в Генпрокуратуру.

Мария Локотецкая