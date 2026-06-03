В АКОРТ сообщили о стабильном ассортименте яблок и баклажанов в России

В России сохраняется стабильный ассортимент яблок, груш, картофеля, баклажанов и сухофруктов, сообщил председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов. С 3 июня в России запрещен ввоз этой продукции из Армении.

По словам господина Богданова, значительную часть ассортимента обеспечивают российские поставщики, а импорт лишь дополняет предложение в зависимости от сезона. «У крупных сетей при этом выстроена широкая география поставок из разных стран»,— сказал председатель АКОРТ ТАСС.

«Благодаря этому предложение в магазинах остается устойчивым, а сами сети при необходимости могут оперативно перераспределять объемы между поставщиками»,— отметил Станислав Богданов. По его оценкам, 80% ассортимента картофеля в России обеспечивают российские поставщики. В категории баклажанов доля российской продукции составляет 60%, в категории яблок — 50%.

В Россию запретили ввозить семечковые культуры (яблоки, груши, айву, мушмулу), баклажаны, картофель, сухофрукты, черешню, виноград, персики и другую продукцию из Армении. Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал решения российских властей политизированными и пообещал национальным производителям помощь — в том числе переориентирование товарных потоков на Европу.

Об экспортных ограничениях против Армении читайте в материале «Это были только цветочки».