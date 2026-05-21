До 20 компаний готовятся к IPO на Мосбирже в этом году

Около 15–20 компаний готовятся провести первичное публичное размещение акций (IPO) в 2026 году, заявил глава Московской биржи (MOEX: MOEX) Виктор Жидков. По его словам, часть из этих компаний находится «в более продвинутой стадии» подготовки, а другим «есть над чем поработать».

Как уточнил господин Жидков, для Мосбиржи главным фактором является готовность компании к выходу на публичный рынок. «Вопрос в том, какие у них взгляды на текущую конъюнктуру, по какой цене разместить, будет ли это размещение с большой переподпиской... Когда сложится необходимая конъюнктура, эти компании выйдут»,— сказал он в интервью РБК.

Глава Мосбиржи рассказал, что почти 250 компаний указали в своих стратегиях возможность выхода на публичный рынок. Виктор Жидков добавил, что 2025 год был «сложным, но очень важным для индустрии». В частности, рынок долга показал исторический максимум: 288 компаний привлекли 8,3 трлн руб. Кроме того, во второй половине 2025-го три компании вышли на публичный рынок, в том числе ДОМ.РФ, который в рамках IPO привлек 31,7 млрд руб.

Пока госкомпании ждут первичных публичных размещений, частные компании тестируют разные возможности выхода на рынок акций. Набирающий популярность вариант расширения бизнеса и повышения капитализации компании — проведение сделок пре-IPO, то есть размещение акций среди ограниченного круга инвесторов без вывода бумаг на биржевые торги. Этот сегмент рассчитан на состоятельных инвесторов со средним счетом от 1 млн руб., готовых несколько лет ждать выхода купленных акций на биржу.

