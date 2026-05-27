Силуанов назвал IPO способом привлечь капитал без роста долга

Правительство рассчитывает активнее использовать IPO и SPO для развития фондового рынка и привлечения инвестиций в компании. Об этом в интервью «Ъ» заявил глава Минфина Антон Силуанов.

По словам министра, задача по увеличению капитализации российского рынка до 66% ВВП к 2030 году остается амбициозной, а ключом к ее достижению должно стать доверие инвесторов. Для бизнеса IPO, как отметил министр, дает возможность привлечь капитал без наращивания долговой нагрузки.

Господин Силуанов сообщил, что в правительство уже внесены предложения по перечню компаний с госучастием, которые могут выйти на первичное и вторичное размещение, а также по срокам и объемам сделок. Потенциальные кандидаты есть в разных отраслях экономики. «В текущем году планируем провести два-три SPO»,— сказал он.

Конкретные компании называть пока не будут, чтобы не допустить манипулирования рынком. Одновременно идет подготовка эмитентов к выходу на биржу: повышается качество корпоративного управления, требования к раскрытию информации и инвестиционная привлекательность, а также изучается интерес иностранных дружественных инвесторов к новым размещениям.

Подробнее — в интервью Антона Силуанова «Ъ».