Свердловский министр назвала «потенциальных бабушек» причиной низкой рождаемости

Министр образования Свердловской области Светлана Тренихина заявила, что одной из причин снижения рождаемости в регионе являются установки, которые «потенциальные бабушки» транслируют своим взрослым детям. Об этом она сказала на пленарном заседании XVII Уральского демографического форума в Екатеринбурге, передает «Сигнал-Урал».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Светлана Тренихина

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По словам госпожи Тренихиной, многие жители Свердловской области в возрасте 25–30 лет откладывают создание семьи и рождение детей, сосредотачиваясь на учебе и карьере. Министр считает, что такую модель поведения во многом поддерживают их родители.

«Нужно работать не столько с работающими мамами или студентками-мамами, сколько с их мамами, с теми потенциальными бабушками, которые эти установки дают своим детям: "ты сначала доучись, сначала встань на ноги". А сами они активно работают и выполнять роль бабушки не торопятся. Нужно ли с этим работать, например, на родительских собраниях в наших школах? Да, конечно, это один из рычагов влияния на сознание»,— заявила Светлана Тренихина.

Как заявила министр, сокращение числа детей уже отражается на системе образования региона. В Екатеринбурге и ряде других крупных городов региона уменьшается наполняемость детских садов, что приводит к избытку кадров в дошкольных учреждениях. В связи с этим часть воспитателей с высшим образованием переобучают для работы учителями начальных классов и педагогами дополнительного образования.

Ранее сообщалось, что в Академическом районе Екатеринбурга не удовлетворили свыше 5 тыс. заявлений родителей на прием детей в детские сады. По словам первого вице-спикера гордумы Михаила Матвеева, несмотря на высокую потребность в дошкольных учреждениях, за последние три года в районе не построили ни одного детского сада.

Полина Бабинцева