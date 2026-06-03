Принадлежавший Михаилу Юревичу ТРК «Урал» продают за 795 млн рублей

ПАО «Банк ПСБ» объявил аукцион по продаже 100% долей ООО «Универсальный магазин „Школьник“», владеющего площадями в челябинском торгово-развлекательном комплексе «Урал». Бывший актив экс-губернатора Челябинской области Михаила Юревича оценили в 794,8 млн руб., указано на портале «ГИС Торги».

Сбор заявок начался 3 июня и продолжится до 9 июня. Шаг аукциона составит 1% от начальной стоимости, размер задатка — 20%, или почти 159 млн руб. Сами торги пройдут 10 июня. Ранее за 12 млрд руб. пытались продать другие бывшие активы Михаила Юревича — ООО «Родник», «Проспект» и «Новая планета». Удалось реализовать только последнюю компанию за 399,7 млн руб.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Универсальный магазин „Школьник“» зарегистрировано в Челябинске в 1992 году. Офис находится на первом этаже ТРК «Урал». С мая 2024 года компания принадлежит Росимуществу, управляющей компанией является ООО «РСХБ-Финанс». Тогда Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. Выручка организации за 2025 год составила 204 млн руб., чистая прибыль — 145,9 млн руб. В 2024-м при сопоставимой выручке (194,5 млн руб.) компания получила чистый убыток в размере 169,1 млн руб.

Виталина Ярховска