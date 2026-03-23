Государство зачерпнет из «Родника»

На продажу выставлены национализированные компании «Родник», «Проспект» и «Новая планета», владеющие крупными коммерческими объектами в Челябинске. Росимущество намерено получить 12,4 млрд руб. за 100% доли в каждой организации. В Челябинске им принадлежат ТРК «Родник», «Алмаз», «Урал», отель Radisson Blu и торговые площадки под магазины. До мая 2024 года активами владели родственники бывшего губернатора Челябинской области Михаила Юревича и его бизнес-партнера, экс-депутата Госдумы Вадима Белоусова. Эксперты считают стоимость компаний привлекательной, однако предполагают, что покупатель уже определен.



Росимущество выставило на торги активы трех компаний, владеющих торгово-развлекательными комплексами «Родник», «Алмаз», «Урал», отелем Radisson Blu и иными крупными торговыми площадками Челябинска. Общая стоимость лотов свыше 12,4 млрд руб. Информация об этом размещена на сайте «ГИС. Торги».

Самый дорогостоящий актив — ООО «Родник» (Москва). Стоимость 100% доли в уставном капитале компании оценили в 8,2 млрд руб. Площадь недвижимости, которой владеет ООО, составляет более 568 тыс. кв. м. В Челябинске компания «Родник» среди прочих владеет одноименным торгово-развлекательным комплексом, ТРК «Алмаз» и отелем Radisson Blu. Потенциальному покупателю необходимо внести задаток в размере 1,6 млрд руб.

Следующие две компании, выставленные на продажу, расположены в Челябинске. Стоимость активов ООО «Проспект» и ООО «Новая планета» составила 3,8 млрд руб. и 391 млн руб. соответственно. Первая компания владеет торговыми помещениями, в которых ранее размещались одноименная сеть магазинов. В 2018 году они закрылись, а недвижимость была передана в аренду крупным торговым сетям «Пятерочка», «Магнит» и другим. По данным «ГИС. Торги», «Проспекту» принадлежит более 80,8 тыс. кв. м. Размер задатка для выкупа актива составил 771,4 млн руб.

ООО «Новая планета» также известно в Челябинске как владелец в прошлом знакового для города магазина «Школьник» на ул. Сони Кривой, 24. Стоимость 100% доли компании составила 391,8 млн руб. Общая площадь принадлежащей ей недвижимости 4,7 тыс. кв. м. Для выкупа актива необходимо внести 78,3 млн руб.

По данным системы СПАРК-Интерфакс, выручка ООО «Родник» в 2024 году составила около 2 млрд руб., аналогичный показатель ООО «Проспект» — 503 млн руб., «Новая планета» — 78,8 млн руб.

Крайний срок для подачи заявок на участие в торгах один и тот же – 26 марта. Сами торги пройдут также в один день, 27 марта, спустя всего неделю после выставления активов на торги.

Компании «Родник», «Проспект» и «Новая планеты» ранее были аффилированы с экс-губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем и его семьей. Согласно «СПАРК-Интерфакс», организацией в разные годы владели его родственники, а также бизнес-партнеры — экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов с супругой. Согласно данным «СПАРК-Интерфакс», перед национализацией в мае 2024 года 90% в ООО «Родник» и ООО «Проспект» принадлежало кипрским офшорам — «Закостал ЛТД» и «Стоувари ЛТД». «Новой планетой» в последний раз владел сын экс-губернатора Челябинской области Александр Юревич.

В мае 2024 года Центральный районный суд Челябинска удовлетворил заявление Генпрокуратуры РФ об изъятии 26 компаний у экс-губернатора Михаила Юревича и бывшего депутата Госдумы Вадима Белоусова. В собственность государства перешло также крупнейшее производство макарон в России «Макфа», стоимость которого оценили в 46 млрд руб. В число ответчиков вошли 13 физических лиц, в том числе Михаил Юревич и Вадим Белоусов, а также 34 компании, среди которых АО «Макфа, «Первый хлебокомбинат», «Мишкинский комбинат хлебопродуктов», «Каланчакский комбинат хлебопродуктов», ООО «Родник» и многие другие. Вскоре после удовлетворения иска ООО «УК „М-групп“», контролирующее АО «Макфа», перешло под управление ООО «РСХБ-Финанс» (структура Россельхозбанка).

В апреле этого года надзорное ведомство смогло доказать коррупционный характер полученных в 2002–2024 годах дивидендов от деятельности «Макфы».

В январе 2025 года челябинский суд также удовлетворил еще один иск к экс-владельцам «Макфы». С них взыскали более 19,7 млрд руб. дивидендов, полученных от деятельности макаронного предприятия. Надзорное ведомство доказало, что прибыль имела коррупционный характер. По данным Генпрокуратуры, Михаил Юревич и Вадим Белоусов незаконно осуществляли предпринимательскую деятельность при исполнении государственной службы. За счет они также оказывали своим предприятиям поддержку в виде субсидий и льготных кредитов.

В настоящий момент бывший губернатор Челябинской области Михаил Юревич и экс-депутат Госдумы Вадим Белоусов находятся в международном розыске. Их обвиняют в получении взяток на сумму более 3,2 млрд руб. за покровительство дорожным подрядчикам региона. В марте этого года уголовное дело Михаила Юревича и его бывшего советника Александра Москалюка. Экс-губернатора Челябинской области заочно обвиняют в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ), а также в незаконном приобретении и хранении оружия (ст. 222 УК РФ).

Генеральный директор агентства недвижимости R.I.C.H. Максим Фридман положительно оценил стоимость выставленных на продажу компаний.

«Если судить именно по тем объектам, которые находятся в собственности этих ООО — цена весьма привлекательна. Объекты все достаточно качественные, сносно управляются, приносят доход. В случае с ТРК „Алмаз“ и „Родник“ — это не просто крупные, но во многом знаковые для Челябинска и всего региона. Хотя торговые помещения, которые в свое время были собраны под сеть „Проспект“, едва ли не более привлекательны, понятны и просты для управления, и уж точно более ликвидны. Многое зависит от того, какую стратегию выберет покупатель — держать и управлять приобретениями, или перепродать их, целиком или по частям, но с прибылью»,— подчеркнул господин Фридман. Эксперт считает, что вероятнее всего компании приобретет покупатель не из Челябинска.

«Лично я не знаю сейчас предпринимателей в нашем городе, у кого бы нашлось свободных 150–200 млн долларов на покупку всего этого добра, и кто рискнул бы сейчас продемонстрировать их наличие у себя»,— заключил Максим Фридман

Специалист по коммерческой недвижимости Лев Шпайзман выразил мнение, что у объектов уже есть заранее обговоренный покупатель.

«Несколько удивляют короткие сроки подачи заявок и быстрое проведение торгов. Я бы не исключал, что в этой истории могут присутствовать какие-то закулисные договоренности с тем, кто заранее проявил интерес к объектам. В любом случае, даже при с виду относительно невысокой стартовой цене, суммы, требуемые для покупки, серьезные. Не у каждого есть такие деньги „в загашнике“»,— поделился Лев Шпайзман.

Ольга Воробьева