Песков рассказал об ответе России на атаку БПЛА в Петербурге

Россия продолжает проведение военной операции на Украине, чтобы избежать атак БПЛА, подобных произошедшей ночью в Санкт-Петербурге, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Он уточнил, что решать вопрос об ответе на ночные удары будет министерство обороны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Что касается конкретного (ответа.—"Ъ") об ударах: информация об этом целиком и полностью — прерогатива региональных властей и нашего министерства обороны. Но в целом я могу сказать, что для того, чтобы таких ударов не было, и продолжается специальная военная операция»,— господин Песков на Петербургском международном экономическом форуме.

ВСУ атаковали Санкт-Петербург в преддверии ПМЭФ, который открылся в городе сегодня и продлится до 6 июня. Ночью в Санкт-Петербурге были атакованы объекты инфраструктуры в Кронштадте, Кировском и Красносельском районах. Пострадали несколько человек, сообщил губернатор Александр Беглов. Жители города с самого утра жалуются на сбои в работе мобильной связи.