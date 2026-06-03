Юбилей Свердловской филармонии отметят концертом Мацуева и программой хитов

В честь 90-летнего юбилея Свердловской филармонии пройдут концерты Дениса Мацуева, к празднику будут приурочены фестивали и пройдет выступление оркестра с лучшими хитами. Об этом рассказали на пресс-конференции ТАСС, посвященной празднованию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Презентация 90-го концертного сезона Свердловской государственной академической филармонии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Презентация 90-го концертного сезона Свердловской государственной академической филармонии

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В честь юбилея Свердловской филармонии пройдет сольный концерт Дениса Мацуева — он состоится 10 июня. К юбилею филармонии будут приурочены и фестивали: «Безумные дни» и BACH-fest. В «Безумных днях» примут участие 600 человек, мероприятие пройдет на девяти площадках.

«Воздушный сезон» откроется на фестивале мотокультуры «Движение». Вместе с симфоническим оркестром выступит участник группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец.

В конце августа пройдет выступление в честь совместного юбилея Свердловской филармонии и Союзмультфильма — ему тоже исполняется 90 лет. Его отметят благотворительным концертом в ЦПКиО им. Маяковского.

Основные празднования пройдут в сентябре — именно тогда отмечается день рождения филармонии. В честь 120-летия Дмитрия Шостаковича исполнят его произведения, в том числе Симфонию №13. Помимо этого, в исполнении оркестра прозвучат «Военный реквием» Бенджамина Бриттена, опера Николая Римского-Корсакова «Царская невеста».

30 сентября оркестр выступит с программой «Cолисты и хиты». Музыканты исполнят любимые произведения публики, которые обычно играют на бис во время гастролей. В конце сентября пройдет также большой концерт для партнеров и друзей филармонии.

Ранее фестиваль «Безумные дни» побил рекорд по продажам билетов. За первый день раскупили 16 тыс. билетов.

Анна Капустина