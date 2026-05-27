Фестиваль «Безумные дни» в Екатеринбурге поставил рекорд по продажам билетов

В Екатеринбурге за первый день раскупили 16 тыс. билетов на фестиваль «Безумные дни», рассказал заместитель директора Свердловской филармонии по маркетинговым коммуникациям Дмитрий Кокорин. По его словам, на многие концерты мест уже не осталось.

Музыкальный фестиваль «Безумные дни» пройдет с 25 по 28 июня на девяти площадках, включая филармонию, Театр юного зрителя (ТЮЗ), Дом музыки, Зал Маклецкого. За четыре дня зрителям представят более ста концертов с участием 500 артистов. В 2026 году «Безумные дни» посвятят музыкальному путешествию по странам и культурам, связанным с крупнейшими реками мира. В программу войдут произведения разных эпох и народов, посвященные этим местам.

Фестиваль «Безумные дни» придумал французский продюсер Рене Мартен в 1995 году как формат коротких концертов с доступными билетами, чтобы сделать академическую музыку массовой и понятной широкой аудитории. Екатеринбург стал первым и единственным российским городом, принявшим фестиваль: здесь он проходит с 2015 года и ежегодно собирает десятки тысяч зрителей.

Фестиваль дополнит специальная гастрономическая программа. Ее презентация прошла на летней веранде ресторана Bukowski Grill при участии музыкантов Уральского молодежного симфонического оркестра. Во время встречи артисты исполнили «Полет шмеля» Римского-Корсакова, а бренд-шеф-бармен Алексей Дульцев представил линейку авторских коктейлей, созданных по мотивам темы фестиваля «На прекрасных берегах». Напитки он готовил прямо перед гостями на скорость.

Шеф Custo Fish Bar Макс Казаков презентовал авторское блюдо из волжского судака. «Мы приготовили судака с соусом на основе белого вина и морепродуктов. В начале июня рыба идет на нерест, поэтому мясо становится плотнее, слаще и нежнее»,— рассказал шеф.

