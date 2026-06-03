Армения не участвует в Совете министров обороны ОДКБ

В Подмосковье проходит заседание Совета министров обороны стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Армения участвует в мероприятии, передает ТАСС. При этом флаг Армении выставлен вместе с флагами других членов ОДКБ.

Армения в феврале 2024 года заморозила членство в ОДКБ. Решение объяснялось тем, что союзники — среди которых Россия и Белоруссия — не выполняют обязательств и не признают свою зону ответственности. Премьер Армении Никол Пашинян назвал ОДКБ угрозой безопасности республики. В апреле 2026-го он заявил, что власти не будут предпринимать шагов для возвращения к работе в организации.

Об отношениях Армении с Россией — в материале «Ъ» «Постой, Пашинян, не стучите колеса…».