Постой, Пашинян, не стучите колеса…

В зоне ответственности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) появляются новые угрозы — в основном со стороны европейских стран—членов НАТО. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу на заседании комитета секретарей Совбезов стран ОДКБ в Москве, выразив сожаление в связи с тем, что одна из стран—участниц блока — Армения, взявшая курс на вступление в Евросоюз,— ищет защиту «у непосредственного источника угрозы». По его словам, Еревану стоит определиться с «поездом», на котором он собирается ехать далее. Представители Армении совещание проигнорировали.

В условиях нестабильной геополитической ситуации секретари советов безопасности стран—членов ОДКБ готовы крепить единство рядов (на фото: секретари совбезов Казахстана Гизат Нурдаулетов, Киргизии Адилет Орозбеков и России Сергей Шойгу)

Члены ОДКБ должны сохранять тесную координацию и единство. К этому призвал президент РФ Владимир Путин в обращении (зачитанном Сергеем Шойгу) к секретарям Совбезов стран—членов этого военно-политического блока. «Современная геополитическая ситуация остается нестабильной. В этой связи важно сохранять единство подходов и тесно координировать наши шаги по решению стоящих перед ОДКБ стратегических задач, расширять ее аналитический потенциал для тщательного и всестороннего анализа обстановки»,— призвал президент РФ, подчеркнув, что его слова относятся прежде всего к военной области, сфере информационной безопасности, биологической безопасности, антитеррору, противодействию экстремизму, незаконному обороту наркотиков и нелегальной миграции.

По итогам совещания было подписано несколько документов, направленных на укрепление сотрудничества в упомянутых областях.

Также, как сообщил генеральный секретарь ОДКБ Таалатбек Масадыков, принято решение о проведении в 2027 году военных учений ОДКБ на территории России, Белоруссии, Таджикистана и Киргизии.

Маневры будут направлены на наращивание боевого потенциала коллективных сил ОДКБ, в том числе за счет современных систем разведки, радиоэлектронной борьбы, беспилотных средств и автоматизации управления войсками.

Сергей Шойгу (уже в своем вступительном слове) отметил, что в зоне ответственности ОДКБ наряду с существующими появляются новые вызовы и угрозы. «Особенно напряженная обстановка складывается у западных рубежей ОДКБ. Основная угроза исходит от блока НАТО и входящих в него стран так называемой цивилизованной Европы, впавших в реваншистский и милитаристский угар»,— заявил он. Среди наиболее актуальных угроз господин Шойгу выделил резкое наращивание военных расходов стран—членов НАТО (более $1,5 трлн в 2025 году), наращивание военного потенциала, инфраструктуры и разведывательной деятельности Североатлантического альянса у западных границ ОДКБ и участившиеся в этом регионе учения, в рамках которых среди прочего отрабатывается нанесение ударов по Союзному государству России и Белоруссии. «Уверен, что состоявшиеся недавно удачные испытания МБР "Сармат" и прошедшие на прошлой неделе (российско-белорусские.— “Ъ”) учения по применению ядерных сил умерят пыл западных стратегов и заставят трезво взглянуть на возможные последствия их авантюрной политики в отношении России и ее союзников»,— добавил он.

По словам Сергея Шойгу, «проблем много и решать их гораздо эффективнее сообща».

«Жаль, что наши армянские партнеры по организации этого не понимают и ищут защиту у непосредственного источника угроз,— посетовал господин Шойгу.— Но это выбор руководства Армении и его ответственность за будущее своей страны и ее народа».

Армения входит в ОДКБ наряду с Белоруссией, Казахстаном, Киргизией, Россией и Таджикистаном. Флаг Армении был представлен на всех экранах и растяжках организации в месте проведения встречи секретарей Совбезов стран ОДКБ. Однако самих представителей Еревана не было — они уже продолжительное время игнорируют мероприятия блока. По словам Сергея Шойгу, «под надуманным предлогом». «В последнее время они даже не утруждают себя тем, чтобы менять предлоги. Он все время один — отсутствие реакции сил ОДКБ на события вокруг Карабаха, связанные с конфликтом между Арменией и Азербайджаном,— пояснил он.— Но ОДКБ — это оборонительная организация, и мы… реагируем тогда, когда к нам обращаются, когда на страну нападали». На территорию Армении же, по его словам, «никто не нападал» и со стороны Еревана «не было никакого запроса об оказании помощи». При этом Россия и лично президент Владимир Путин, по словам Сергея Шойгу, активно содействовали урегулированию конфликта. «При этом после его завершения со стороны ОДКБ поступило предложение, чтобы на границе Армении и Азербайджана появились наблюдатели ОДКБ. Но армянская сторона ответила, что в этом нужды нет. Зато (у нее.— “Ъ”) вдруг появилась нужда в наблюдателях от Евросоюза»,— напомнил секретарь Совбеза РФ.

Ранее власти РФ дали понять, что Армения не сможет совмещать членство в Евразийском экономическом союзе с устремлением в Евросоюз. Москва обвиняет Ереван в том, что он за последнее время предпринял ряд шагов, «которые не отвечают духу союзнических отношений с Россией». Премьер-министр Армении Никол Пашинян, чья партия «Гражданский договор» надеется победить в ходе намеченных на 7 июня парламентских выборов, при этом заверяет, что не выступает против России и не нацелен на конфликт с ней.

26 мая Ереван посетил госсекретарь США Марко Рубио.

В ходе краткого визита были подписаны устав всеобъемлющего стратегического партнерства между США и Арменией, рамочное соглашение о взаимодействии по проекту «Маршрут Трампа» и рамочный документ о сотрудничестве в сфере добычи и обработки критических минералов и редкоземельных металлов. Марко Рубио назвал развитие отношений с Ереваном одним из «высших приоритетов» для Вашингтона.

Ранее Армения также подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве с Великобританией и утвердила на законодательном уровне курс на вступление в Евросоюз.

На вопрос “Ъ”, может ли Армения оставаться членом ОДКБ с учетом ее сближения с геополитическими оппонентами России, Сергей Шойгу ответил перефразированной строчкой из ироничного стихотворения Игоря Губермана: «Нельзя одним и тем же местом сидеть на разных поездах». «Надо как-то все-таки выбирать поезд, который тебе по пути, по пути твоей стране, по пути твоему народу»,— посоветовал секретарь Совбеза РФ.

Елена Черненко