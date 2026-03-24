Логоцентр Wildberries в Удмуртии ежедневно принимает 1 млн товаров

1 млн товаров ежедневно принимает логистический центр Wildberries (ООО «РВБ») в Удмуртии, сообщил в Telegram глава республики Александр Бречалов после встречи с гендиректором маркетплейса Татьяной Ким.

«С Татьяной Ким говорили о расширении (присутствия продавцов из Удмуртии на маркетплейсе.— “Ъ-Удмуртия”) и о том, как торгуют на площадке наши предприниматели»,— написал господин Бречалов.

Сейчас на маркетплейсе продукцию местного производства предлагают 4,5 тыс. продавцов, добавил он. «В 2025 году они наторговали на 45 млрд руб., это на 40% больше, чем в 2024-м»,— сказал глава региона.

Напомним, логоцентр Wildberries в Сарапуле открылся в августе 2025 года. Его площадь составляет 53 тыс. кв. м, вместимость — более 38 млн ед. товаров. Работу логоцентра обеспечивают 2,5 тыс. работников. Всего «РВБ» управляет более чем 135 логистическими объектами по стране.