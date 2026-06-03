Совфед одобрил закон о сроках давности при оспаривании сделок по приватизации

Совет федерации одобрил закон, устанавливающий десятилетний срок давности при оспаривании сделок приватизации государственного и муниципального имущества. По нему суды лишают права рассматривать иски об истребовании собственности, приватизированной раньше установленного срока. Спикер верхней палаты Валентина Матвиенко заявила, что инициатива позволит успокоить российский бизнес.

Инициатива была разработана правительством и в Совете федерации рассматривалась в присутствии представителя Минэкономики. Презентовал закон сенатор Николай Владимиров. В первую очередь он отметил, что поправки принимаются во исполнение президентского поручения. При спорах о приватизации государственного и муниципального имущества сохраняются сроки исковой давности, установленные Гражданским кодексом — три года с момента выявления нарушения. Новое условие для исков об истребовании приватизированного имущества заключается в том, что срок его выбывания из публичной собственности не может превышать десяти лет. «После этого суд не будет рассматривать данную категорию дел,— пояснил господин Владимиров.— Вместе с тем процесс изъятия имущества по антикоррупционным и антиэкстремистским искам затронуты не будут, то есть на них десятилетний срок давности не распространяется».

Еще одно исключение в законе — религиозное имущество, находящееся в государственной или муниципальной собственности. Комитету Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству было поручено наладить мониторинг за исполнением вводимой нормы судами.

Председатель верхней палаты Валентина Матвиенко назвала закон важным и актуальным. «Он будет способствовать улучшению делового, инвестиционного климата. Он успокоит наш бизнес, чтобы он не волновался от двойной трактовки судов»,— заявила спикер.

Накануне комитет по конституционному законодательству и государственному строительству рекомендовал закон к одобрению Совфеда. При обсуждении инициативы глава комитета Андрей Клишас рассказал, что закон встретил сопротивление представителей силовых ведомств. Разошлись мнения насчет инициативы и у депутатов Государственной думы. Особенно среди представителей КПРФ, скептически относящихся к итогам приватизации 1990-х годов. На первом чтении законопроекта коммунистка Мария Прусакова назвала поправки «амнистией для тех, кто обворовал» страну в 1990-е».

Подробнее — в материале «Ъ» «За давностью приватизации».

Степан Мельчаков