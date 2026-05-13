За давностью приватизации

Госдума 13 мая одобрила в первом чтении законопроект о сроках давности при оспаривании сделок приватизации — иски об истребовании такого имущества не могут подаваться по истечении десяти лет с момента его выбытия из госсобственности. Не будут распространяться сроки давности при этом, в частности, на антикоррупционные и антиэкстремистские иски. Законопроект принят не единогласно — инициатива не нашла поддержки у фракции КПРФ из-за ее неоднозначных оценок приватизации 90-х.

Правительственный законопроект о сроках давности при оспаривании сделок приватизации государственного и муниципального имущества прошел первое чтение в Госдуме. Документ предусматривает прямое закрепление сроков для подачи таких исков в ст. 217 Гражданского кодекса (ГК), регулирующей общие положения о приватизации. В таких случаях должны применяться общие сроки исковой давности, установленные ГК,— три года с момента выявления нарушения права, но в любом случае не более десяти лет со дня выбытия имущества из публичной собственности. Применяться сроки давности должны будут как к будущим искам, так и к текущим спорам, кроме тех, по которым судебные решения уже вступили в силу. Не действуют при этом сроки давности при подаче антикоррупционных и антиэкстремистских исков об изъятии имущества.

Представляя законопроект депутатам, замглавы Минэкономики Алексей Херсонцев отметил, что в правительстве на вопросы сроков давности «смотрят с позиции экономики» — если стабильность права собственности не будет обеспечена сейчас, то в долгосрочной перспективе это обернется проблемами с капитализацией бизнеса и его участием в развитии экономики.

Замминистра напомнил, что в 1991–1994 годах было приватизировано более 110 тыс. госпредприятий, из них 80 тыс. стали базой для работы 6,8 млн малых и средних предприятий.

По его словам, сейчас «значительное давление» на поведение бизнеса оказывает сложившаяся практика, позволяющая не применять сроки давности при оспаривании сделок о приватизации,— предприниматели не понимают, каковы критерии законности приобретаемого имущества.

Сам бизнес, прежде всего РСПП, законопроект поддержал (см. “Ъ” от 17 апреля).

Инициатива вызвала много вопросов у парламентариев. Например, депутата от «Новых людей» Олега Леонова интересовали критерии определения добросовестности приобретателей приватизированного имущества. Как отметил Алексей Херсонцев, действовал ли собственник 20–30 лет назад добросовестно и были ли нарушения процедур — это вопрос рассмотрения спора, а не исковой давности. По его словам, вопрос добросовестности решается тем, что сроки давности не распространяются на дела о коррупции и экстремизме.

Самую резкую реакцию законопроект ожидаемо вызвал у представителей КПРФ. Сразу несколько коммунистов высказались о том, что «под благовидным предлогом» предлагается дать «очередную гарантию» тем, кто за бесценок получил предприятия в 90-е годы, что многие современные проблемы возникли из-за «чубайсовской приватизации».

Депутат Мария Прусакова, например, расценила предложения как «амнистию для тех, кто обворовал» тогда страну.

В ответ Алексей Херсонцев вновь напоминал депутатам, что на случаи коррупционных нарушений сроки давности не распространяются. На предложения оценить сами события приватизации замминистра заметил, что тогда перевод имущества в частную собственность рассматривался «как ключевой аспект становления новой экономики», на которой основана и современная экономика. Председатель думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, подчеркнув, что речь идет о законных приобретениях, призвал депутатов «отречься от каких-то политических моментов» и принять законопроект. Прислушались к этому не все — за высказались 279 из 353 участвовавших в голосовании депутатов.

Евгения Крючкова