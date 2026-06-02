Клишас: силовики возражали против введения сроков давности по делам о приватизации

Представители силовых ведомств возражали против правительственного законопроекта об установлении сроков давности при оспаривании сделок приватизации государственного и муниципального имущества. Об этом рассказал на заседании комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству его председатель Андрей Клишас.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Глава комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас

«Я вам хочу сказать, что представители наших, так скажем, силовых ведомств возражали, — заявил господин Клишас. — И я благодарю правительство, что в конечном итоге Генеральная прокуратура поддержала вот эту редакцию (закона. — "Ъ")». Отдельно глава комитета отметил качественную работу Минэкономики при подготовке законопроекта.

«И, конечно, то, что президент публично поддержал принятие такого закона, я думаю, что тоже Генпрокуратура учла это»,— подчеркнул сенатор. Он заявил также, что предложенное правительством решение «должно немного исправить ситуацию» в судебной практике. «Мы знаем, что, к сожалению, в этой сфере было много конфликтных ситуаций и нарушения прав граждан и предпринимателей в том числе»,— признал Андрей Клишас.

Председатель, помимо этого, обратил внимание на проблему сроков давности при оспаривании сделок, где есть коррупционная составляющая. Господин Клишас обратился к представителям Минюста и Минэкономики с предположением, что и к этому вопросу «рано или поздно» придется вернуться.

26 мая Государственная дума приняла закон, по которому истребовать имущество назад в государственную или муниципальную собственность можно лишь в том случае, если с момента приватизации не прошло десяти лет. По актуальному на данный момент законодательству к спорам о приватизации применяются общие сроки исковой давности, установленные Гражданским кодексом, — три года с момента выявления нарушения. Новые десятилетние сроки давности не будут распространяться на антикоррупционные и антиэкстремистские иски.

В Госдуме правительственная инициатива встретила сопротивление оппозиции, преимущественно из числа представителей КПРФ. На первом чтении законопроекта коммунистка Мария Прусакова назвала поправку «амнистией для тех, кто обворовал» страну в 1990-е.

Степан Мельчаков