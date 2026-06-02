Воронежский губернатор прокомментировал уход гендиректора «Факела» Асхабадзе

Губернатор Воронежской области Александр Гусев поблагодарил генерального директора футбольного клуба «Факел» Романа Асхабадзе за «годы плодотворной совместной работы и значительный вклад в развитие воронежского футбола». Глава региона также выразил уверенность, что на пост руководителя ФК «придет достойный специалист, который продолжит работу по развитию команды». О том, что господин Асхабадзе не будет продлевать контракт с клубом, стало известно 2 июня.

Фото: Telegram-канал Александра Гусева Александр Гусев (слева) и Роман Асхабадзе (справа)

«Отдельно отмечу конструктивную позицию и поддержку Романа Гурамовича в вопросах развития футбольной инфраструктуры. Вместе мы реализовали проект нового стадиона "Факел" и начали работу над обновлением Центрального стадиона профсоюзов. Последний должен стать современным спортивным объектом, соответствующим самым высоким требованиям»,— написал Александр Гусев в своем Telegram-канале.

Глава региона отметил, что за время работы Романа Асхабадзе «Факел» добился «исторических результатов», вернувшись в Премьер-лигу. Также была создана детская футбольная академия, которую господин Гусев назвал «инвестицией в будущее клуба и всего воронежского футбола».

«"Факел" остается одним из главных спортивных символов Воронежской области. Мы и дальше будем делать все необходимое для его поступательного развития в интересах десятков тысяч преданных болельщиков. Для этого у нас и наших партнеров из бизнеса есть все необходимые ресурсы»,— подчеркнул губернатор.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», Роман Асхабадзе сегодня объявил, что обратился к Александру Гусеву с просьбой не рассматривать возможность продления его контракта с клубом на следующий сезон. Свое решение функционер объяснил семейными и личными обстоятельствами. Контракт господина Асхабадзе истекает 15 июня.

На прошлой неделе губернатор Александр Гусев заявил о намерении акционировать «Факел», который принадлежит правительству региона и финансируется из областного бюджета. Ради обеспеченности акций господин Гусев предложил внести в уставный капитал команды стадион, но не уточнил, идет ли речь про «Факел» в Советском районе или про будущую арену на месте Центрального стадиона профсоюзов.

Денис Данилов