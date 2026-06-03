Свердловские власти рассказали о планах по строительству нового зала филармонии

Свердловские власти не отказались от реализации проекта по строительству нового зала Свердловской филармонии. Как сообщил на пресс-конференции региональный министр культуры Илья Марков, проект нового зала доработают, чтобы он соответствовал действующему российскому законодательству. Напомним, зал планировали построить в восточной части сада Вайнера в районе улиц Первомайской – Тургенева к 2023 году, но позже реализацию проекта отложили на неопределенный срок.

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По его словам, сейчас власти решают вопрос с земельными участками, где предполагается строительство. «Денис Владимирович (Паслер. — "Ъ-Урал") в курсе, требуется актуализация документации, есть определенные действия в части земельного участка»,— сказал господин Марков. Планируется актуализировать проектно-сметную документацию с учетом тех наработок, которые уже есть. Сейчас не все разработанные решения соответствуют изменившемуся федеральному законодательству, сообщил министр.

В планах также провести работу по поиску финансирования для проекта. Как отметил господин Марков, без федеральной помощи реализовать проект будет сложно.

Напомним, в этом году Свердловская филармония отмечает 90-летний юбилей.

Проект нового зала Свердловской филармонии был создан архитектурным бюро Zaha Hadid Architects, которое после начала СВО перестало работать в России. Он рассчитан на 2,3 тыс. зрителей. Ради строительства зала был снесен пятиэтажный дом, проект оценивали в 17 млрд руб.

Экс-заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков в феврале 2025 года сообщал, что проект филармонии уже получил положительное заключение Минэкономики, однако есть сложности с тем, что часть создателей проекта ушли из России.

Анна Капустина