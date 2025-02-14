Замгубернатора Креков рассказал о строительстве зала свердловской филармонии

Заместитель губернатора Свердловской области Павел Креков прокомментировал строительство нового зала свердловской филармонии в Екатеринбурге. По его словам, проект уже получил положительное заключение министерства экономики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Павел Креков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Павел Креков

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Господин Креков отметил, что сейчас проектом занимается минстрой, планируется заключить контракт сразу на два этапа — проектно-сметную документацию и строительство. В основу проекта положены наработки, которые были предложены во время конкурса. Он также отметил, что есть сложности с тем, что часть участвовавших в разработке проекта ушли из РФ.

Планы о строительстве нового зала были озвучены еще несколько лет назад. Архитектурную концепцию нового зала подготовило известное бюро Zaha Hadid Architects, которое после начала СВО перестало работать в России. Новый зал рассчитан на 2,3 тыс. зрителей. Он должен стать единственным залом за пределами Москвы и Санкт-Петербурга, который сможет принимать оркестры мирового уровня.

Ради строительства рядом с филармонией был снесен жилой пятиэтажный дом. Строительство нового зала оценивалось в 17 млрд руб. В 2024 году заявлялось, что свердловские власти планируют направить 300 млн руб. для строительства нового зала.