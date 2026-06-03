Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки на заседании ЦБ 19 июня

Банк России (ЦБ) на заседании 19 июня может понизить ключевую ставку более чем на 50 базисных пунктов, заявил первый зампред правления «Сбера» Александр Ведяхин в интервью Reuters. По его словам, на это может повлиять зафиксированная в мае дефляция.

В мае Росстат дважды фиксировал дефляцию на уровне 0,02%. На неделе с 13 по 18 мая в России упали цены на огурцы (-10,9%), помидоры (-8,6%) и бананы (-0,5%). «Такая динамика цен, как мы надеемся, даст центральному банку больше уверенности в снижении ставки, поэтому можно ожидать ее сокращения больше, чем на привычные 0,5 процентного пункта»,— сказал господин Ведяхин.

Говоря о предыдущих решениях ЦБ, топ-менеджер отметил, что стоит оперировать реальной ставкой — разницей между номинальной ставкой и инфляцией. Инфляция сейчас падает быстрее, чем ключевая ставка, уточнил господин Ведяхин.

Реальная ставка в то же время растет, добавил первый зампред правления «Сбера». Он подчеркнул, что для бизнеса важна именно она, поскольку инфляционную составляющую можно заложить в цену.« Чтобы догнать реальную ставку, которая в нашем понимании, необходима для возобновления инвестиций, ключевая должна быть 10% минимум»,— указал Александр Ведяхин.

В июне 2025 года ЦБ запустил цикл постепенного снижения ключевой ставки. Тогда она находилась на уровне 20%, а уже в апреле 2026 года Центробанк установил показатель в 14,5%. В «Сбере» прогнозировали, что к концу года ставка упадет до 12%.