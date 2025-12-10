Греф спрогнозировал снижение ключевой ставки до 12% к концу 2026 года
Сбербанк ожидает смягчения денежно-кредитной политики в 2026 году. Ключевая ставка может опуститься до 12% к концу следующего года, считает глава кредитной организации Герман Греф. По его оценкам, рост экономики России в 2026 году составит примерно 1%.
Герман Греф
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
«Мы вместе прошли через ряд вызовов: жесткая денежно-кредитная политика и регулирование сдерживали рост экономики,— сказал господин Греф на мероприятии "Сделано в "Сбере" (трансляция велась на сайте Сбербанка).— Задача предстоящего периода — выйти из цикла охлаждения экономики и дать своевременный импульс для запуска инвестиционных проектов».
В октябре ЦБ снизил ключевую ставку на 0,5 процентного пункта, до 16,5%. Следующее заседание регулятора по ключевой ставке состоится 19 декабря. По данным Минэкономики, ВВП России вырос за 10 месяцев на 1% в годовом выражении.
