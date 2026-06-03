Российская разведка обвинила Евросоюз в «выдавливании РПЦ» из Армении

Руководство стран Евросоюза (ЕС) «агрессивно взялось за выдавливание» Русской православной церкви (РПЦ) из Армении, утверждает Служба внешней разведки (СВР) России. По ее данным, в качестве обязательного условия для евроинтеграции от Еревана требуют полного разрыва «многовековых религиозно-духовных связей» с Москвой.

Согласно пресс-релизу СВР, учрежденная в апреле партнерская миссия ЕС в Армении «предпринимает злобную атаку на русское православие». Представители ЕС якобы пытаются лишить Еревано-Армянскую епархию РПЦ прав пользования церковной недвижимостью, а также блокировать ее диалог с местными религиозными структурами — в частности, с Армянской апостольской церковью.

По версии СВР, европейские партнеры «фабрикуют компромат» в отношении представителей Еревано-Армянской епархии РПЦ, чтобы побудить армянские власти «открыть на нее масштабные гонения». «История взаимоотношений Армении и России несравнимо старше истории Евросоюза. Духовно-религиозные связи наших братских народов глубже и прочнее любых политтехнологических проектов. Они пережили многое, и уж тем более переживут нападки не помнящих родства есовцев»,— убеждены в СВР.

У Армении нет статуса кандидата в ЕС, но в прошлом году в стране приняли закон о начале процесса вступления в объединение. Власти Армении поясняли, что после обсуждения дорожной карты евроинтеграции на референдум вынесут вопрос о членстве в ЕС. Вступление в сообщество предполагает, что республика должна выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). 7 июня в Армении пройдут парламентские выборы. МИД России обвинил ЕС в стремлении повлиять на исход голосования.

О ситуации в стране — в материале «Ъ» «Мирная Армения продемонстрировала военные мускулы».