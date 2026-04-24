Захарова обвинила ЕС в стремлении повлиять на исход выборов в Армении

Отправка в Армению новой гражданской миссии Евросоюза позволит Брюсселю вмешиваться во внутренние дела страны, заявила представитель российского МИДа Мария Захарова. По ее словам, это в том числе связано с желанием ЕС повлиять на исход предстоящих 7 июня парламентских выборов в Армении.

«Речь идет уже о второй гражданской миссии Евросоюза в этой стране, но очевидно, что новый механизм, который преподносится еэсовцами как якобы помощь Еревану в борьбе с гибридными угрозами, предоставит Брюсселю дополнительные рычаги воздействия на армянские министерства, национальные институты»,— сказала Мария Захарова на брифинге.

Армянское руководство, по словам дипломата, подобными договоренностями стремится ускорить евроинтеграцию. При этом представитель МИДа подчеркнула, что смягчить ущерб для национальной экономики Армении в случае выполнения требований ЕС «европейские советчики вряд ли смогут». «Европейский союз, взявший курс на милитаризацию для противостояния опять же мифической российской угрозе, стремится превратить Армению в свой форпост, и это все сильно контрастирует с официальным курсом Еревана не служить разменной монетой в интересах третьих стран»,— подчеркнула Мария Захарова.

21 апреля Совет ЕС утвердил отправку в Армению гражданской миссии для борьбы с гибридными угрозами, которая получит первоначальный мандат на два года (еще одна миссия ЕС в республике мониторит армяно-азербайджанскую границу). Представители ЕС будут в том числе давать экспертные консультации ведомствам и госорганам. Перед парламентскими выборами МИД Армении просил Брюссель отправить «группу быстрого реагирования» для защиты от внешнего вмешательства. Мария Захарова тогда отмечала, что помочь в этом вопросе могла и Россия.

Лусине Баласян