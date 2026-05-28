Мирная Армения продемонстрировала военные мускулы

В Армении впервые за десять лет прошел масштабный военный парад, приуроченный ко Дню Первой Республики, созданной в 1918 году. Власти представили парад как свидетельство подлинной независимости страны, обретенной лишь совсем недавно. Демонстрация военной техники на центральной площади Еревана вкупе с речами о мире стали для премьера Никола Пашиняна хорошим подспорьем менее чем за две недели до парламентских выборов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Парад в честь Дня Первой Республики в Ереване

Фото: Karen MINASYAN / AFP Парад в честь Дня Первой Республики в Ереване

Фото: Karen MINASYAN / AFP

Последний раз военный парад в Армении проходил в сентябре 2016 года, и организован он был по случаю 25-летия со дня обретения независимости республики. С того времени многое изменилось: Армения потерпела поражение во второй карабахской войне в 2020 году, утратив часть территорий Нагорного Карабаха, а в 2023-м и вовсе потеряла контроль над регионом.

После исхода армян из Карабаха между Ереваном и Баку начался полноценный двусторонний диалог, результатом которого стал мирный договор — пока только парафированный и неподписанный, но все-таки очертивший другую реальность на Южном Кавказе.

В контексте этих событий Никол Пашинян много говорил об обретении страной настоящей независимости: после того как Нагорный Карабах выпал из повестки, страна может увереннее смотреть в будущее, избегая прежних угроз безопасности и манипуляций со стороны внешнего мира. И словно для более зримого свидетельства этой самой независимости 28 мая в Ереване был организован масштабный военный парад.

Формально его приурочили ко Дню первой республики — празднику, непосредственно связанному со все той же независимостью. В этот день в 1918 году Армянский национальный совет объявил о создании Первой Республики Армения, чему предшествовали победы в битвах с турецкими войсками в Сардарапате, Баш-Апаране и Каракилисе.

Парад начался с выхода на центральную площадь Республики подразделений ВС Армении. Среди них — специальные и мотострелковые подразделения. Впервые в истории армянских парадов промаршировал и созданный в 2023 году женский батальон.

На огромной площади, собравшей высокопоставленных чиновников, послов иностранных государств и представителей правительства, на мгновение наступила полная тишина. И в этой тишине на площадь въехал глава Генштаба ВС Армении Эдвард Асрян, а вслед за ним — принимавший парад министр обороны Сурен Папикян. Последний подъехал к каждому из подразделений, поздравил их с праздником, а затем прошел на подиум к ожидавшему его Николу Пашиняну и доложил о готовности войск к параду. После этого премьер обратился к участникам парада и зрителям с речью.

Начал он с напоминания о той самой новой реальности на Южном Кавказе. Впервые в истории День Первой Республики Армения празднует в условиях мира, подчеркнул премьер, чего ей так не хватало в недалеком прошлом.

«Сегодня мы преодолеваем комплекс временного характера государства, оставшийся со времен Первой Республики, и принимаем программу постоянства государства, руководствуясь логикой, согласно которой государство Армения должно существовать вечно. Сегодня армия Республики Армения является фактором мира, а не войны, потому что страна без боеспособной и сильной армии может стать искушением для агрессии»,— гордо объявил Никол Пашинян.

Но тут же отметил: за этот мир множество граждан Армении отдали свои жизни. Память погибших на параде почтили минутой молчания и артиллерийской канонадой, после чего прозвучал государственный гимн.

А затем премьер объявил о следующей — пожалуй, ключевой — части парада: демонстрации вооружений, причем многих впервые. На площади представили французскую бронемашину Bastion; разведывательно-ударные роботы «Волк»; комплекс «Туман» для обнаружения различных типов воздушных целей; 155-миллимитровые буксируемые гаубицы «Торк»; китайский ударно-разведывательный беспилотник класса MALE CH-4 и беспилотный комплекс ASN-01 с мобильной пусковой установкой; армянские мобильные минометы «Раздан» и «Севан»; комплекс противовоздушной обороны индийского производства «Лусан»; армянские многофункциональные пусковые системы «Гром-2», беспилотный авиационный комплекс «Дьявол-К», БПЛА «Пчела-1».

В завершение парада состоялся пролет авиации ВС Армении с демонстрацией цветов государственного флага в небе столицы — красный, синий и оранжевый. А затем, дабы закрепить в восприятии публики, что центральной нотой все же служит идея мира, а не войны, по площади Республики прошли дети с голубями.

Состоявшийся парад и расставленные на нем акценты наверняка принесут Николу Пашиняну дополнительные очки перед предстоящими 7 июня парламентскими выборами.

Премьер в последнее время много рассуждал о расцвете нации и фундаменте для становления новой Армении, которая не смотрит в прошлое, отказывается от связанных с ним символов, принимает потери и стремится к диверсификации: военной, политической и экономической.

Гарантом же этой новой геополитической реальности и внутриполитического подъема, как он его представляет, Никол Пашинян называет свое правительство.

Парад, на котором представили армянскую и западную технику, поддержка западного мира — от лидеров ЕС до президента США Дональда Трампа, а также достигнутые договоренности с Азербайджаном и Турцией — все это ключевой инструментарий Пашиняна, с которым он вполне уверенно стремится к переизбранию на третий премьерский срок.

Лусине Баласян