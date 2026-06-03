Минюст США подтвердил закрытие фонда на $1,8 млрд для помощи сторонникам Трампа

Бывший личный адвокат Дональда Трампа Тодд Бланш, ныне исполняющий обязанности генерального прокурора США, объявил о закрытии фонда на $1,8 млрд, предназначенного для помощи пострадавшим от действий администрации предыдущего президента Джо Байдена. Об этом сообщает агентство Associated Press.

Накануне о планах закрытия фонда со ссылкой на источники сообщило издание Axios. Создание фонда вызвало критику со стороны обеих партий, поскольку средства могли быть использованы без надлежащего контроля для помощи политическим союзникам президента.

В конце мая Федеральный суд США по Восточному округу Виргинии временно заблокировал создание этого фонда. Иск в суд подала американская правозащитная организация Democracy Forward. «Ни одна администрация не имеет права тратить государственные деньги на программы политически мотивированных вознаграждений»,— заявила глава Democracy Forward Скай Перриман.

Евгений Хвостик