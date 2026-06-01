Axios узнало о плане Трампа закрыть фонд для жертв политических злоупотреблений в США

Президент США Дональд Трамп планирует закрыть свой фонд в размере $1,8 млрд, предназначенный для помощи жертвам предполагаемых злоупотреблений со стороны правительства. Об этом сообщает Axios со ссылкой на источники.

Фонд возник в прошлом месяце при соглашении между администрацией президента Трампа и Налоговой службой США. До этого господин Трамп подал в суд на налоговое ведомство, потребовав $10 млрд компенсации из-за утечки его налоговых деклараций за 2019 и 2020 годы. Иск был отозван в обмен на учреждение фонда и «широкую неприкосновенность» президента от налоговых проверок, отмечает издание.

Создание фонда вызвало критику со стороны обеих партий, поскольку средства могли быть использованы без надлежащего контроля для помощи политическим союзникам президента. По словам источников, спикер палаты представителей США, республиканец Майк Джонсон, собирался поднять вопрос о фонде на встрече с президентом Трампом. 29 мая федеральный судья временно заблокировал дальнейшие действия администрации по созданию фонда.

«Мы планируем уважать решения судов»,— заявил один из собеседников Axios в администрации. Другой источник отметил, что сейчас «не время» для защиты от правительственных злоупотреблений, а фонд — «неподходящий для этого инструмент». По словам одного из представителей администрации, сейчас инициатива «зашла в тупик». Тем не менее, по словам источника, президенту Трампу «нравится идея этого фонда». Окончательное решение по этому вопросу, уточнил он, пока не принято.